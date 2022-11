Soirée des lauréats – Art de la scène Théâtre de l’idéal Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Tourcoing

Soirée des lauréats – Art de la scène Vendredi 9 décembre, 19h00 Théâtre de l'idéal

Entrée libre

Soirée de remise des prix des lauréats Art de la scène – Théâtre et danse. Théâtre de l’idéal 19 rue des champs 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France Lors de cette soirée, deux spectacles : « Gémellité » et « Dys », projets personnels de création de Margot Thuillier et Martin Dumont, étudiants ayant validé leur DET (Diplôme d’études théâtrales).

