THEÂTRE DE L’EVRE : STAGE DE THÉÂTRE POUR LES ENFANTS Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire Catégories d’évènement: 49410

Mauges-sur-Loire

THEÂTRE DE L’EVRE : STAGE DE THÉÂTRE POUR LES ENFANTS Mauges-sur-Loire, 23 août 2022, Mauges-sur-Loire. THEÂTRE DE L’EVRE : STAGE DE THÉÂTRE POUR LES ENFANTS Notre Dame du Marillais – LE MARILLAIS 133 rue du vieux Bourg Mauges-sur-Loire

2022-08-23 10:00:00 – 2022-08-26 17:00:00 Notre Dame du Marillais – LE MARILLAIS 133 rue du vieux Bourg

Mauges-sur-Loire 49410 Au programme, chaque jour : petit dérouillage du corps, prise en compte de l’espace, concentration, présence, voix, dicton, souffle, état/émotions… Vous vous amuserez avec des petits textes et mises en situation jusqu’à préparer un mini-spectacle qui sera joué devant les familles en fin de stage. En parallèle de l’initiation sur les planches, les enfants construiront les éléments et accessoires du spectacle avec leurs animateurs. Enfin, une veillée spectacle aura lieu au Théâtre de l’Evre dans la même semaine. Une aventure humaine qui se jouera avec Véronique Leraie . La commune de Mauges-sur-Loire organise un Camp Théâtre pour le senfants de 8 à 11 ans. Au programme, chaque jour : petit dérouillage du corps, prise en compte de l’espace, concentration, présence, voix, dicton, souffle, état/émotions… Vous vous amuserez avec des petits textes et mises en situation jusqu’à préparer un mini-spectacle qui sera joué devant les familles en fin de stage. En parallèle de l’initiation sur les planches, les enfants construiront les éléments et accessoires du spectacle avec leurs animateurs. Enfin, une veillée spectacle aura lieu au Théâtre de l’Evre dans la même semaine. Une aventure humaine qui se jouera avec Véronique Leraie . Notre Dame du Marillais – LE MARILLAIS 133 rue du vieux Bourg Mauges-sur-Loire

dernière mise à jour : 2022-05-01 par

Détails Catégories d’évènement: 49410, Mauges-sur-Loire Autres Lieu Mauges-sur-Loire Adresse Notre Dame du Marillais - LE MARILLAIS 133 rue du vieux Bourg Ville Mauges-sur-Loire lieuville Notre Dame du Marillais - LE MARILLAIS 133 rue du vieux Bourg Mauges-sur-Loire Departement 49410

Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire 49410 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mauges-sur-loire/

THEÂTRE DE L’EVRE : STAGE DE THÉÂTRE POUR LES ENFANTS Mauges-sur-Loire 2022-08-23 was last modified: by THEÂTRE DE L’EVRE : STAGE DE THÉÂTRE POUR LES ENFANTS Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire 23 août 2022 49410 Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire 49410