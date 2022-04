THEÂTRE DE L’EVRE : SPECTACLE DE MARIONNETTES ET CHANSONS “QUEL CIRQUE !”

2022-05-11 15:30:00 – 2022-05-11 16:05:00 Place aux artistes : Zoé la mouche acrobate, Bertille la chenille contorsionniste, et Victor le chien qui chante.

Et patatras, c’est l’accident ! Victor avale Zoé !

Bien vite il la recrache, mais quand il ouvre la gueule pour chanter… catastrophe !

Il caquette comme une poule !!

Quel est donc ce mystère ?

Pour guérir Victor, Anita et sa troupe partent à la recherche de la Fée Luise. Un voyage d’où le petit cirque sortira grandi, et où chacun finira par trouver sa voix. Une histoire qui ouvre tout grand les petites oreilles. Deux marionnettes, des jeux de paravents ; quelques chansons et une pincée de magie créent un petit monde où se mêlent humour et poésie. Compagnie Les trombines à coulisses.

Isabelle Osmas, conception et musique,

