THEÂTRE DE L’EVRE : REQUIEM POUR UN SMARTPHONE, 29 mai 2022, .

THEÂTRE DE L’EVRE : REQUIEM POUR UN SMARTPHONE

2022-05-29 16:30:00 – 2022-05-29 17:40:00

L’objet du délit ? Un smartphone posée sur le ventre d’Amina, qui s’est endormie dans les franges d’un désert. Trois personnages. Chacun va délivrer son récit de vie, celui qui le lie à cet objet : depuis l’esclavage dans les mines du Congo jusqu’à l’amour inconsidéré d’un homme pour cette jeune femme pleine de colère.

Les conséquences de la sur-numérisation de nos sociétés. Une ode à la nature qui oscille entre rage, tendresse et poésie. Un spectacle-choc !

Après une première tournée de 7000 km en 3 mois et demi en 2021, Emmanuel Lambert recommence en 2022. Deux spectacles dans son sac à dos, ne plus chercher l’immédiateté, prendre le temps du partage et de la rencontre, consommer moins de pétrole, dormir dehors, se réveiller avec les oiseaux…

Tout public, + de 15 ans.

Compagnie Bulle de Zinc,

avec Emmanuel Lambert, écriture, jeu et mise en scène.

