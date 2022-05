THEÂTRE DE L’EVRE : PETITS CRIMES CONJUGAUX Mauges-sur-Loire, 23 juillet 2022, Mauges-sur-Loire.

THEÂTRE DE L’EVRE : PETITS CRIMES CONJUGAUX Notre Dame du Marillais – LE MARILLAIS 133 rue du vieux bourg Mauges-sur-Loire

2022-07-23 – 2022-07-23 Notre Dame du Marillais – LE MARILLAIS 133 rue du vieux bourg

Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

10 10 EUR Lisa rentre seule chez elle, respire le parfum d’un vêtement qui est sur le canapé, et là, Gilles entre … Il semble arriver de l’hôpital où les médecins l’ont diagnostiqué amnésique. Il aurait chuté chez lui, quelques jours avant. Pourquoi? Comment? Quelle était leur vie de couple avant cet accident ? Où en sont-ils maintenant ? Un long Dia-mono-logue va se mettre en place, une danse de Je t’Haimais, je t’Haime et je t’Haimerai. Mais les apparences, les récits, sont-ils en connexion avec la réalité ?

La célèbre comédie noire d’Éric-Emmanuel Schmitt est ici campée par deux élèves du théâtre amateur de Saint-Laurent-des-Autels. Ils nous proposent avec cette pièce intimiste et envoûtante, de porter un regard sur les problématiques et non-dits d’un couple.

Les émotions à fleur de peau, à fleur de mots, ce couple emmène le public dans l’introspection de leur vie et de leurs ressentis.

Avec Céline Alloncle et Christophe Bellanger, comédien.ne

Texte d’Éric-Emmanuel Schmitt aux Éditions Albin Michel

Mise en scène de Nathalie Veneau.

Tout public, à partir de 11 ans.

Petits Crimes Conjugaux, pièce d’Eric-Emmanuel SCHMITT vous invite dans l’univers du couple et de ses non-dits, de ses attentes et ses remords.

contact@theatredelevre.fr +33 2 53 20 20 21 http://theatredelevre.fr/

