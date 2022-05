THEÂTRE DE L’EVRE : PETITS CRIMES CONJUGAUX, 24 juillet 2022, .

THEÂTRE DE L’EVRE : PETITS CRIMES CONJUGAUX

2022-07-24 16:30:00 – 2022-07-24 17:10:00

Maya, notre jeune héroïne, passe les vacances chez son grand-père qu’elle trouve très bizarre. Il discute avec les oiseaux dans le jardin, met du citron dans les gâteaux au chocolat, parle en poèmes…

Mais qu’est-ce que ça veut dire “bizarre” ? Maya ne se pose pas la question. La seule chose qui l’intéresse, c’est d’entrer dans la mystérieuse bibliothèque dont son grand-père lui interdit l’accès.

Un soir, elle parvient à s’y faufiler comme par magie… Et se retrouve précipitée dans un autre monde, où tout et tout le monde y est très bizarre. Comme si cela ne suffisait pas, Maya doit impérativement rentrer chez elle avant le lever du jour, ou elle ne pourra plus repartir ! Elle n’a alors pas le choix : il lui faut affronter ses peurs et relever les défis que ce monde lui réserve.

Le spectacle aborde la différence, l’acceptation de l’autre, ainsi que le passage de l’enfance à l’adolescence.

À noter, deux des comédiens de cette compagnie ont fait un passage éclair et remarqué en fin de saison dernière dans un très court spectacle intitulé “L’Abracadabrantesque histoire d’Assurance Chômage”

Compagnie La Turbulente

Avec Elsa Duret, Benjamin Da Silva, Léo Lebreton, comédien.ne.s

Emma-Jo Beauvallet, auteure et metteure en scène.

Tout public, à partir de 5 ans.

