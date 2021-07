THEÂTRE DE L’EVRE : OBSERVATION CONTÉE DU CIEL Mauges-sur-Loire, 2 octobre 2021-2 octobre 2021, Mauges-sur-Loire.

THEÂTRE DE L’EVRE : OBSERVATION CONTÉE DU CIEL 2021-10-02 20:30:00 – 2021-10-02 21:30:00 Notre-Dame-du-Marillais – LE MARILLAIS 133 rue du Vieux Bourg

Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

EUR 5 5 Nous observerons des galaxies, semblables à la nôtre ou différentes, à l’aide des instruments astronomiques, caméscope et logiciels sur ordinateur et projection.

En complémentarité, Régine nous contera le ciel de ce soir en s’appuyant sur le livre de Marie-Françoise Serre et Pierre Bourge (« Histoire d’étoiles »). Nous vivrons quelques légendes des constellations d’automne en nous souvenant qu’observer les étoiles, c’est regarder vers notre passé.

Ce spectacle résonne avec la thématique « Faire autrement pour un monde plus juste et durable »

Le Théâtre de l’Evre se transforme en planétarium le temps d’une soirée !

contact@theatredelevre.fr +33 2 53 20 20 21 http://theatredelevre.fr/

