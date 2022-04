THEÂTRE DE L’EVRE : LES CHEMINS D’ANATOLIE

THEÂTRE DE L’EVRE : LES CHEMINS D’ANATOLIE, 25 juin 2022, . THEÂTRE DE L’EVRE : LES CHEMINS D’ANATOLIE

2022-06-25 20:30:00 – 2022-06-25 21:20:00 10 10 EUR Vous voulez les clés pour être enfin heureux ? Le congrès international du bonheur est pour vous ! Vous assisterez à la soirée d’ouverture, avec la conférence de Miss Vitalie, coach en bonheur. Elle saura vous convaincre que sa méthode rationnelle et infaillible permet de gérer vos émotions, et d’être heureux dans la vie. Si vous doutez de l’efficacité de cette approche, Maryline-Anatoline Plouf, sera le témoignage terrain. Danseuse aquatique en air libre, elle vit ses émotions et n’est pas certaine d’arriver à les gérer. Compagnie Miss Vitalie. Aline Fournier, conception et jeu.

André Therrien, mise en scène. Un spectacle “burlesco-socio-clownesque” qui questionne sur la différence entre bonheur et joie, entre faire et être, sur les émotions, et finalement sur la vie. Vous voulez les clés pour être enfin heureux ? Le congrès international du bonheur est pour vous ! Vous assisterez à la soirée d’ouverture, avec la conférence de Miss Vitalie, coach en bonheur. Elle saura vous convaincre que sa méthode rationnelle et infaillible permet de gérer vos émotions, et d’être heureux dans la vie. Si vous doutez de l’efficacité de cette approche, Maryline-Anatoline Plouf, sera le témoignage terrain. Danseuse aquatique en air libre, elle vit ses émotions et n’est pas certaine d’arriver à les gérer. Compagnie Miss Vitalie. Aline Fournier, conception et jeu.

André Therrien, mise en scène. dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville