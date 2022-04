THEÂTRE DE L’EVRE : LE PRINTEMPS DE L’ÈVRE, 8 mai 2022, .

THEÂTRE DE L’EVRE : LE PRINTEMPS DE L’ÈVRE

2022-05-08 11:00:00 – 2022-05-08 16:30:00

8 8 EUR La base Èvre Loisirs, la Terrasse de l’Èvre, l’Atelier Vélo La Roue Tourne et le Théâtre de l’Èvre ouvrent la saison !

11h – Apéritif et initiation canoë, kayak et paddle (2/5 €)

13h – Déjeuner guinguette, sur place ou à emporter (8/10 €)

15h – Café/Grenadine avec le Backyard Country Family Band* dans le pré du TdÈ (4/7 €)

* une petite batterie, un banjo, une contrebasse, deux guitares acoustiques et l’Èvre se transforme en Mississipi.

Le Backyard Country Family Band est un moyen de transport en commun qui t’emmènera dans la chaleur joyeuse des tripots de Louisiane, sur les berges fantomatiques du Mississipi, au milieu des herbes bleues du Kentucky, et même, si tu es le sheriff, derrière les barreaux d’El Paso. Une petite batterie, une contrebasse, un banjo et deux guitares acoustiques en guise de locomotive, le BCFB chante ses standards américains préférés sur les rails de Son House, de la Carter Family, du grand Johnny Cash et du vagabond communiste Woodie Guthrie.

Les ânesses de Médili’Ânes, Nanon et Questy, seront de la partie.

Elles raviront vos petits de 11h à 12h30 et de 15h à 17h.

De ce côté des ’’mobilités douces’’, David (La roue tourne) vous conseillera pour réparer vous-même votre vélo dans son atelier de 11h à 15h (outils mis à dispo) et prêtera ses jolis vélos pour votre balade du jour. Une journée festive et ludique à vivre en famille et entre amis à Notre-Dame du Marillais !

Tarifs pour la journée : 8€ (enfant jusqu’à 12 ans)/ 14€ (adulte)/ 35€ (famille)

Tarifs à l’activité ou à la journée :

– pour la journée complète : 8€ (enfant jusqu’à 12 ans) / 14€ (adulte) / 35€ (famille)

– découverte canoë kayak paddle et apéritif à la base Èvre loisirs : 2€ (enfant jusqu’à 12 ans) / 5€ (adulte)

– menu crêpier et concert à la Terrasse de l’Èvre : 8€ (enfant) / 10€ (adulte)

– concert et café/grenadine et digeo au Théâtre de l’Èvre : 4€ (enfant) / 7€ (adulte)

Une journée festive et ludique à vivre en famille et entre amis à Notre-Dame du Marillais !

