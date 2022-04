THEÂTRE DE L’EVRE : LE CHIFFON ROUGE JOUE CAROLE FRÉCHETTE, 11 juin 2022, .

THEÂTRE DE L’EVRE : LE CHIFFON ROUGE JOUE CAROLE FRÉCHETTE

2022-06-11 15:00:00 – 2022-06-12 22:30:00

EUR samedi et dimanche à 15h – “La Peau d’Elisa” (1998) avec Michèle Fortunato et Jolan Landreau. Mise en scène Victoria Chéné, 1h10.

samedi et dimanche à 18h – “Le Collier d’Hélène” (2002) avec Suzanne Guiho, Solal Lambert-Aouizerat, Vincent Pineau, Karen Renaudineau. Mise en scène Michèle Fortunato, 1h10.

samedi et dimanche à 21h – “Les 7 jours de Simon Labrosse” (1999) avec Maxime Alloyer, Thibault Fortunato, Leïla Grandin. Mise en scène Michèle Fortunato, Scénographie Yann Lefeuvre, 1h30.

Ces trois pièces parlent d’humain(s). “La Peau d’Elisa” traite de la vieillesse, du temps qui passe, de la peur de l’oubli. Que reste-t-il de nos amours ? “Les 7 jours de Simon Labrosse” aborde l’histoire de trois jeunes gens sous l’angle de la précarité, dans une société qui se veut absolument joviale et conquérante. “Le Collier d’Hélène” nous emmène au Liban. Comment une occidentale bien disposée rencontre-t-elle un pays meurtri par la guerre ?

Tous ces sujets sont traités avec amour et humour pour redécouvrir l’essence de ce que nous portons en nous, une fois que l’on est débarrassé des apparences. Constat lucide et néanmoins enthousiasmant.

Après chaque représentation, c’est l’occasion d’échanger avec les artistes et Michèle Fortunato qui a eu “la joie de rencontrer Carole Fréchette, d’échanger avec elle, d’apprécier son authenticité, son esprit fraternel et sa fraîcheur” nous dit-elle, en ajoutant “Vrai. Merci Carole ! Merci.”

——————————–

du côté de la guinguette Fish & Sheep.

Buvette et restauration.

“Le 910e”, un festival de conférences, débats, documentaires, expos pour soulever les problèmes que rencontre la Loire.

Marché d’artisanat d’art, animations pour les enfants, flottille de bateaux Ligérien et concerts.

———————————-

Prix libre

