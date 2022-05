THEÂTRE DE L’EVRE : JE N’ATTENDRAI PAS D’ÊTRE VIEILLE POUR RACONTER DES HISTOIRES

2022-07-10 16:30:00 – 2022-07-10 17:15:00 C’est un voyage inattendu, agité, semé d’aventures, entouré de nouveaux amis et de visages familiers, à pied, sur les ailes d’une mouette ou naviguant sur un radeau.

C’est un périple où l’on prend conscience de l’urgence de protéger notre planète.

C’est une épopée musicale pour une artiste à la recherche de ses origines dans le sillage des grands navigateurs portugais. Avec Telma Pereira, création, interprétation, accessoires,

Sylvain Peker, regards extérieur et lumières. Tout public, à partir de 4 ans.

