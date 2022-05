THEATRE DE L’ÈVRE : FESTIVAL RALENTISSONS ! Mauges-sur-Loire, 8 septembre 2022, Mauges-sur-Loire.

THEATRE DE L’ÈVRE : FESTIVAL RALENTISSONS ! LE MARILLAIS 133 Rue du Vieux Bourg Mauges-sur-Loire

2022-09-08 – 2022-09-09 LE MARILLAIS 133 Rue du Vieux Bourg

Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

JEUDI 8 SEPTEMBRE :

20H – Les ailes de la nuit / Sortie naturaliste / 2h / 1km

20H30 – Human / Cinéma – Au travers de témoignages remplis d’amour, de bonheur, mais aussi de haine et de violence, ce film de Yann Arthus-Bertrand nous confronte à l’Autre.

Projection extérieur: Apportez sièges, coussins, plaids… Pour votre confort

Sans réservation.

VENDREDI 9 SEPTEMBRE :

19H30 – La fabrique des pandémies / Cinéma – Marie-Monique Robin vient nous présenter son dernier film* qui affirme que préserver la biodiversité, c’est protéger notre santé. (docu avec la complicité de Juliette Binoche et la contribution scientifique de Serge Morand du CNRS.)

19h30 Accueil et dédicaces / 20h30 Projection / 22h Débat

Projection extérieur: Apportez sièges, coussins, plaids… Pour votre confort

Sans réservation.

SAMEDI 10 SEPTEMBRE :

9H – Repaircafé / Bricolage / 3h – Accompagnés des réparateurs bénévoles et compétents du Centre Social Val’Mauges, apprenez à réparer vos objets autour d’un café !

Sans réservation.

9H à 18H – L’énergie solaire / Animations – Alisée, spécialiste dans la maîtrise des énergies renouvelables, propose deux animations : une roulotte de l’énergie pour réfléchir de façon ludique au fonctionnement des énergies et un écran pour tester le potentiel solaire de sa toiture.

Sans réservation.

9H30 – Taï Chi en pleine nature, Pratique physique énergétique / 1h30 – Enchaînement de mouvements lents et continus tout en maîtrisant sa respiration. Procure l’harmonie avec son mental. Atelier donné à la confluence de l’Evre et de la Loire, un moment et un lieu privilégiés. Tout public, avec Patricia Pasquier.

Réservation sur le site du théâtre de l’Èvre.

9H30 et 11H – Activité sensorielle et ludique, Eveil sensoriel 0-3 ans / 45min : Découverte de l’environnement naturel extérieur pour 8 bébés et leurs parents. Stéphanie Touzé, Le nido de Nanie.

Réservation sur le site du théâtre de l’Èvre.

10H à 18H – Fabrication de jouets buissonniers / Création : Couronnes, sifflets, bracelets, colliers, jeux en tout genre… les enfants, dès 4 ans, pourront les fabriquer eux-mêmes avec des outils et la nature présente sur place. Toute la journée, présence d’un parent nécessaire. Maxime Petiteau, Mômes en Nature.

Sans réservation.

11H – Polars et petits fours / Lecture / 1h : Plaisir partagé de la lecture à voix haute, d’un temps convivial autour d’un échange, d’une boisson et quelques gâteaux. Avec le Festival nomade Noir-sur-Loire (précédemment Mauves-en-Noir).

Sans réservation.

11H – Jus de légumes, laits végétaux / Atelier Cuisine / 2h : À partir de légumes, verdure, fruits secs et fruits frais… Découvrez l’énorme potentiel de ces jus pour retrouver santé, énergie et bonne humeur. Avec Marie-Pascale Forestier.

Réservation sur le site du théâtre de l’Èvre.

11H30 – Un Jardin partagé, Pourquoi ? / Conférence / 45min : Le Champ des Possibles est né de la rencontre d’habitants souhaitant créer un jardin partagé au naturel. 4 ans plus tard, on y trouve une mini forêt, des potagers, un hôtel à insectes, des haies bocagères, des enfants… Association Permaculturons, Le Marillais.

Sans réservation.

14H – Ralentathlon Vélo canoë marche / Sport – 4h / 22km – Venez les mains dans les poches, le sac au dos, les bonnes chaussures aux pieds, pour une balade sportive mais tranquille, ou tranquille mais sportive au choix, le long de l’Evre.

Au programme : vélo (prêté), canoë et marche.

À partir de 10 ans.

Réservation au 06 12 58 12 74.

14H – Expérience Nature, Sensorielle et Artistique / Eveil sensoriel / 2h30 / 2 km – Promenade avec collecte de végétaux et minéraux, Qi Gong, prises de contact avec les arbres et éléments naturels, et création d’un Mandal’Art. Avec Ljudmila Pammer.

Réservation sur le site du théâtre de l’Èvre.

14H30 – Plantes et insectes ligériens / Sortie naturaliste / 2h – La vie foisonne entre l’Èvre et la Loire. Venez parcourir la nature avec deux naturalistes afin d’observer insectes et fleurs et en apprendre un peu plus sur leurs modes de vie et comment les identifier. Avec Olivier Durand et André Gana.

Réservation sur le site du théâtre de l’Èvre.

15H – Papier artisanal création originale Bleusambre / Création / 1h – Un petit monde de papiers, carnets, grimoires et cartes qui vous raconteront des histoires. Puis en mêlant vos mains à la fibre, à la pâte à papier, durant un atelier, inventez un support original à vos créations à venir. Tout public dès 6 ans, avec Hamedy-Weya Néan.

Réservation sur le site du théâtre de l’Èvre.

15H – Microconf Plan Climat, tous concernés ! / Conférence / 45min – Quels rôles peuvent jouer les collectivités pour accélérer la transition ? Mauges Communauté a l’objectif de devenir un territoire à énergie positive en 2050. Quelles actions pour atteindre cette ambition ? D. Caillaud, Energie Climat Mauges Communauté.

Sans réservation.

16H – Microconf Photographe humaniste et biodiversité / Conférence / 45min : Dominique Drouet, photographe distingué pour son travail, raconte son enfance bercée par la Loire et l’Evre. Amoureux de la nature et de l’Anjou, il en a pris des milliers de clichés. RDV avec un défenseur de la biodiversité et son métier-passion.

Sans réservation.

16H30 -Alimentation vivante, lactofermentation, déshydratation /Atelier Cuisine / 2h – Deux procédés de l’alimentation vivante pour conserver, améliorer la valeur nutritionnelle des aliments, développer des probiotiques naturels, faciliter la digestion, éviter le gaspi ! Avec M-P Forestier.

Réservation sur le site du théâtre de l’Èvre.

17H – C’est du vent / Spectacle / 1h – Duo de musiciens à la recherche de la musique du vent. Orgue de barbarie, saxophone, accordéon. Les contes du monde s’associent aux musiques traditionnelles. Compagnie Luciole et grillon.

Sans réservation.

18H – Huumm… conférence burlesque sur la propreté / Spectacle / 35min – Deux personnages burlesques jouent avec les mots, et malgré eux avec les situations, amenant leur lot de vérités, de préjugés et de sentences. Compagnies Méliodore et Zustopique.

Sans Réservation.

19H et 22H – Le Mix d’Amédée Spectacle / 4h – Amédée aux platines, c’est ambiance garantie ! Il y en aura pour tous les goûts, musique électronique, klezmer, trip hop, variété…

Sans Réservation.

20H30 – Mme Oscar en concert / Spectacle / 1h20 – Voix puissantes, rythmes entraînants, les sept musiciens de Mme Oscar s’expriment dans un univers poético rock festif, avec des textes en français, anglais et espagnols. Bass, batterie, accordéon, trompettes, clavier et deux guitares.

Sans Réservation.

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE :

10H – Sortie découverte et créative / Sortie naturaliste / 2H / 1,5km – Découverte de la faune et de la flore entre Èvre et Loire. Les participants profiteront de la balade d’observation pour récolter des éléments naturels qui seront ensuite utilisés pour faire des créations buissonnières. Avec le CPIE Loire Anjou.

Réservation sur le site du théâtre de l’Èvre.

10H30 – Pause sophro / Relaxation / 2h – Une expérience unique au travers de l’alliance de la sophrologie et de la lecture à voix haute. Un temps pour soi, à l’écoute des mots des autres et d’un dialogue ouvert. Avec l’association Duetti.

Réservation sur le site du théâtre de l’Èvre.

11H – Yoga entre terre et ciel / Pratique physique énergétique / 1h30 – Se relier aux trois dimensions Bhur, Buva, Svaha (Terre, Air, Ciel), délier son corps, s’enraciner, s’ancrer et se centrer. Pratique en plein air, accessible aux débutants. Avec Régine Riff, Horizon 108.

Réservation sur le site du théâtre de l’Èvre.

11H – Cuisine crue, graines germées / Atelier Cuisine / 2h – La cuisine crue, sans se lasser ! Petits trucs à l’infini pour épater vos convives. Bourrées de vitamines et minéraux, les graines germées, protéines végétales, participent à la reconstruction de notre santé. Avec Marie-Pascale Forestier.

Réservation sur le site du théâtre de l’Èvre.

11H30 – Microconf Education populaire et transition / Conférence / 45min – Pour aborder les enjeux énergétiques et écologiques, Un Pas de Côté, association d’éducation populaire basée à St Lézin, met en place spectacles, serious game, chantiers participatifs, événements autour des low techs… Rencontre avec Vincent Point.

Sans Réservation.

12H – Pique-nique zéro déchet / Miam MIAM – Apportez vos salades ou profitez des foodtrucks présents. Magalie, de l’asso ZD en Mauges, vous décode LE pique-nique Zéro Déchet. Plus qu’une nécessité pour alléger nos poubelles, le ZD est un mode de vie qui fait du bien à la tête et au portefeuille.

Sans Réservation.

14H – Papier artisanal création originale Bleusambre / Création / 1h – Un petit monde de papiers, carnets, grimoires et cartes qui vous raconteront des histoires. Puis en mêlant vos mains à la fibre, à la pâte à papier, durant un atelier, inventez un support original à vos créations à venir. Tout public dès 6 ans, avec Hamedy-Weya Néan.

Réservation sur le site du théâtre de l’Èvre.

14H – Regards croisés sur la biodiversité / Conférence – 2h -Regards croisés entre un artiste, ici Pascal Dessaint (romancier, naturaliste amateur, ornithologue, marcheur et défenseur de la nature) et un économiste ou scientifique. Suivi d’échanges avec le public.

Sans Réservation.

14H – Un pied après l’autre / Balade / 2h / 1 km – Piochez des idées pour motiver les enfants à marcher en milieu naturel. L’aventure s’engage vers la reconnaissance des traces animales et une collecte végétale en milieu terreux et humide. Famille +5 ans, avec Marie-Laure Froger. Prévoir basket, eau, en-cas.

Réservation sur le site du théâtre de l’Èvre.

17H – Pour not’pomme / Spectacle / 45min – La rencontre de l’Air du temps et de la Nuit des temps ne sera pas de tout repos ! Dans ce conte sans paroles, plongez dans un univers corporel et sonore fantastique où le langage de la technologie et de la nature se réécrit. Cie d’Art d’art.

Sans Réservation.

18H – Poly-gammes / Spectacle / 1h20 – Pour la soirée finale de la 3e édition de Ralentissons, la chorale théâtralisée Poly-gammes présente son nouveau spectacle en cours de création : des chansons nouvelles mixées avec l’ancien répertoire.

Sans Réservation.

LE MARILLAIS 133 Rue du Vieux Bourg Mauges-sur-Loire

dernière mise à jour : 2022-05-06 par