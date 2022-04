THEÂTRE DE L’EVRE : CONFÉRENCE GESTICULÉE “J’VOUS PRÊTE MA BLOUSE”, 14 mai 2022, .

THEÂTRE DE L’EVRE : CONFÉRENCE GESTICULÉE “J’VOUS PRÊTE MA BLOUSE”

2022-05-14 20:30:00 – 2022-05-14 22:10:00

Une conférence gesticulée est une prise de parole publique sous la forme d’un spectacle politique militant. C’est un acte d’éducation populaire fondé sur l’envie de partager ce qu’on a compris, tel qu’on l’a compris, là où on l’a compris.

Ici, Juliette parle d’un boulot qu’elle aime et de ses conditions de travail, les siennes et celles de ses collègues, à 95% des femmes.

Elle parle des corps en mouvement, du vieillissement, de nous toutes et tous. Mais aussi de la danse et de la chaux qui fait du lien entre les pierres.

La conf’ est comme un scoubidou de fils tressés : anecdotes professionnelles, souvenirs d’enfance, souvenirs de domination, de lutte, indignations, prises de conscience, contradictions, douleurs, joies, espoirs, savoirs théoriques, techniques…

À partir de 15 ans.

Avec Juliette Coanet, Assistante de Vie aux Familles.

Une conférence qui ressemble à un spectacle, ça évite de s’ennuyer !

