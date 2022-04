THEÂTRE DE L’EVRE : CONCERT ROCK DE JEAN-PHI VERGNEAU, 30 avril 2022, .

THEÂTRE DE L’EVRE : CONCERT ROCK DE JEAN-PHI VERGNEAU

2022-04-30 20:30:00 – 2022-04-30 21:45:00

“La chanson de Jean-Phi Vergneau nous tutoie. D’emblée, elle nous rapproche de nous-même.

Jean-Phi assume sa filliation avec Béranger, Lavilliers, Arno ou Bashung. Ici ou là, nous en reconnaissons la note ou l’inspiration, mais Jean-Phi est simplement lui-même, essentiellement lui-même dans la solitude filiforme de son concert.

La guitare est belle, réchauffée et torturée de mille reflets pop-rock. Elle habite un espace où la voix se faufile, grave et déchirée. Elle lâche des mots et des images qui convoquent le coeur et le regard porté sur nos rêves d’humanité.

Nous devinons le travail acharné de l’homme et la fragilité de l’artiste ; la sueur du respect qu’il a de son public. Cette beauté-là est une sincérité. Elle nous touche, elle nous embarque […]”

dixit Philippe Retailleau, auteur, comédien, metteur en scène.

Tout public.

Assistez au concert rock de Jean-Phi Vergneau. C’est mieux qu’un talent : une générosité !

