2022-05-28 – 2022-05-28 "Si l'on ne regrettera jamais le temps qu'il a passé à chanter l'œuvre de Brassens, c'est une fête qu'il soit revenu à lui. Joël, le sourire toujours aux lèvres, avec son sens inné de l'à-propos, fait passer en douceur des messages politiquement très incorrects. Forcément féroce puisque lucide, il enchaîne des titres avec un regard d'intelligence, toujours empreint d'humour et d'une grande tendresse. Il passe du minuscule au sidéral, des inquiétudes politiques aux certitudes du sentiment, des questions spirituelles aux réponses de l'amour. Oui, Joël Favreau fait du bien quand il chante !" Bertrand Dicale, journaliste spécialiste de la chanson française. Joël Favreau, guitariste de Brassens, Moustaki, Duteil et Le Forestier interprète ici "Neuf", le nouvel album de ses chansons.

