THEÂTRE DE L’EVRE : CARTON !

THEÂTRE DE L’EVRE : CARTON !, 26 juin 2022, . THEÂTRE DE L’EVRE : CARTON !

2022-06-26 16:30:00 – 2022-06-26 18:20:00 J.C. (alias Jean-Christophe), un employé modèle, une vie sans his­toire. Régisseur technique au service d’une salle de spectacle, il la prépare pour accueillir un rassemblement national bien spécial et jamais vu : le Comité Olympique des Cœurs Ultra-fragiles.

J.C. est loin de se douter que ce soir, sa vie va basculer. Alors qu’il reçoit de façon imprévue, une distinction dont il se serait bien passé, il mettra sens dessus dessous, tous les fonds de cartons pour vider son sac. Report 2020 et 2021 Tout public. Compagnie Patrick Cosnet / La Chaise Rouge. Avec Carole Calisson et Jérôme Paillat, comédien.ne.s

Mise en scène de Jean-Luc Placé Un spectacle clownesque qui sera sans nul doute, un véritable Carton ! J.C. (alias Jean-Christophe), un employé modèle, une vie sans his­toire. Régisseur technique au service d’une salle de spectacle, il la prépare pour accueillir un rassemblement national bien spécial et jamais vu : le Comité Olympique des Cœurs Ultra-fragiles.

J.C. est loin de se douter que ce soir, sa vie va basculer. Alors qu’il reçoit de façon imprévue, une distinction dont il se serait bien passé, il mettra sens dessus dessous, tous les fonds de cartons pour vider son sac. Report 2020 et 2021 Tout public. Compagnie Patrick Cosnet / La Chaise Rouge. Avec Carole Calisson et Jérôme Paillat, comédien.ne.s

Mise en scène de Jean-Luc Placé dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville