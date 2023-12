LE POINT VIRGULE FAIT SA TOURNEE THEATRE DE L’ETANG St Esteve Catégorie d’Évènement: ST ESTEVE LE POINT VIRGULE FAIT SA TOURNEE THEATRE DE L’ETANG St Esteve, 20 janvier 2024, St Esteve. L’après-midi, le TDE organise une Masterclass « Détection des talents de Saint Estève ».En présence de la Directrice artistique du Point Virgule, Antoinette Colin, venez démontrer vos talents d’humoriste sur la scène du théâtre !Le gagnant se verra proposer de faire la 1ère partie du spectacle. Inscriptions au 04-68-38-34-95Le soir, La nouvelle génération de l’humour sera sur scène ! Un plateau de 3 humoristes en conquête vous feront leur découvrir leur vision drôle et étonnante du monde qui nous entoure !

Tarif : 33.20 – 33.20 euros.

Début : 2024-01-20 à 20:30
Réservez votre billet ici
THEATRE DE L'ETANG
6 ALLEE DES ARTS ET DES LETTRES
66240 St Esteve

