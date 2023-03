Bérurier Théâtre de l’Essaïon Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Bérurier Théâtre de l’Essaïon, 5 avril 2023, Paris. Bérurier 5 avril – 17 mai, les mercredis Théâtre de l’Essaïon Plein tarif : 20€ , Tarif réduit : 15€ d’après les romans « San Antonio » de Frédéric Dard Dans les années d’après-guerre, le Bérurier se retrouve enfermé à la suite d’ une enquête qui a tourné vilain. Sur un magnétophone il enregistre une sorte de testament pour sa nièce chérie Marie-Marie. Tout y passe: la France, la mort, De Gaulle et toutes ses expériences sexuelles. Une hagiographie grossière, mais jamais vulgaire, à ne pas mettre entre toutes les oreilles. Théâtre de l’Essaïon 6, rue Pierre au lard Paris 75004 Quartier Saint-Merri Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.essaion-theatre.com/spectacle/reservation/919_dch-batau-ffa-wbibu-fx-eupmcp-ftebau-bd-vkdta.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-05T19:00:00+02:00 – 2023-04-05T20:10:00+02:00

2023-05-17T19:00:00+02:00 – 2023-05-17T20:10:00+02:00

Détails Catégorie d'Évènement: Paris Autres Lieu Théâtre de l'Essaïon Adresse 6, rue Pierre au lard Ville Paris Age min 18 Age max 99

