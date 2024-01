ONE SHOT THEATRE DE L’ESPLANADE Draguignan, samedi 13 avril 2024.

Après le succès international du spectacle Queen Blood, One Shot fait figure de bombe, de boule d’énergie explosive 100 % féminine sur un mix musical de house dance et d’afrobeat ! Une énergie décuplée qui rend hommage à son créateur Ousmane Sy, figure incontournable du hip-hop français décédé subitement en 2020 en pleine écriture de One Shot. La pièce est d’autant plus chargée d’émotion…

Tarif : 18.00 – 30.20 euros.

Début : 2024-04-13 à 21:00

THEATRE DE L’ESPLANADE BOULEVARD G. CLEMENCEAU 83300 Draguignan 83