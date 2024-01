ANNONCIATION / TORPEUR / NOCES THEATRE DE L’ESPLANADE Draguignan, mardi 26 mars 2024.

n 1989 déjà, Noces contenait tout l’alphabet d’Angelin Preljocaj : la mise en lumière et en ombre des corps dansants, l’éclat irradiant des interprètes et l’omniprésence de la musique. Ici celle de Stravinky interprétée par Les percussions de Strasbourg et le chœur contemporain d’Aix-en-Provence. Six ans plus tard, le duo féminin Annonciation se déploie dans un face à face tout en contrastes et en dualité entre l’électro de Stéphane Roy et le Magnificat de Vivaldi, entre le noir et le blanc, la force et l’évanescence. Une pièce où la fluidité du mouvement irrigue une s

Tarif : 18.00 – 30.20 euros.

Début : 2024-03-26 à 20:30

THEATRE DE L’ESPLANADE BOULEVARD G. CLEMENCEAU 83300 Draguignan 83