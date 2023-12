ANDRE MANOUKIAN THEATRE DE L’ESPLANADE Draguignan Catégorie d’Évènement: Draguignan ANDRE MANOUKIAN THEATRE DE L’ESPLANADE Draguignan, 19 janvier 2024, Draguignan. La magie d’une voix, c’est de nous faire percevoir le sacré. La musique est le dernier dépositaire d’une magie, qui nulle part ailleurs qu’en Orient, n’est aussi perceptible. André Manoukian nous embarque vers le Levant de ses ancêtres, guidé par les Balkanes qui ont mêlé leurs voix bulgares au jazz atmosphérique de son trio.

Tarif : 18.00 – 30.20 euros.

Début : 2024-01-19 à 20:30 Réservez votre billet ici THEATRE DE L’ESPLANADE BOULEVARD G. CLEMENCEAU 83300 Draguignan 83 Détails Catégorie d’Évènement: Draguignan Autres Code postal 83300 Lieu THEATRE DE L'ESPLANADE Adresse BOULEVARD G. CLEMENCEAU Ville Draguignan Departement 83 Lieu Ville THEATRE DE L'ESPLANADE Draguignan Latitude 43.536832 Longitude 6.463521 latitude longitude 43.536832;6.463521

