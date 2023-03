pompon Ours Théâtre de l’espace Besançon Catégories d’Évènement: Besançon

Doubs . Pompon Ours

Court métrage

Matthieu Gaillard – 35 min, France, 2022

dès 3 ans Une nouvelle journée se lève sur la forêt et Pompon s’interroge… Que va-t-il bien pouvoir faire aujourd’hui ? Écrire un poème, fabriquer une constellation, partir à la recherche d’un petit frère ou bien sur les traces du mystérieux Zarbidule ? La truffe au vent et la tête pleine d’idées, Pompon est prêt à vivre des aventures pleines de joie et de poésie avec tous ses amis ! Riche idée du distributeur KMBO : compiler, pour une sortie au cinéma, cinq épisodes de l’agréable série d’animation Pompon Ours réalisée par Matthieu Gaillard, d’après les albums de Benjamin Chaud. Tout se déroule dans de beaux décors 2D à la ligne claire et aux nuances automnales — forêts, fleurs, champignons.

+33 3 81 87 85 85 https://les2scenes.fr/cinema/pompon-ours

