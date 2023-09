Ruy Blas – Victor Hugo Théâtre de l’Escabeau-Pépinière Théâtrale Briare, 24 août 2023, Briare.

12€ tarif réduit : famille (2 adultes + 2 enfants) – chômeur – étudiant – groupe de 10 – intermittents…

8€ tarif enfant : -12 ans

Ruy Blas, un valet amoureux de la Reine d’Espagne, se retrouve malgré lui utilisé par son maître Don Salluste qui cherche à se venger d’elle. Sur fond de crise politique dans un état en ruine, corrompu par une Cour avide de pouvoir, une série de quiproquos va entraîner tous les protagonistes dans une danse effrénée et destructrice.

Les trois compagnies de l’Escabeau Pépinière Théâtrale se réunissent pour vous proposer une version malicieusement moderne de Ruy Blas au regard des enjeux contemporains qui nous touchent.

Retrouvez également notre délicieux buffet fait maison dès 19h avant les soirs de représentation (sauf le dimanche).

Le théâtre de l'Escabeau est situé à 2km à l'est de Briare, il a pour ligne frontalière la Loire, dernier fleuve sauvage d'Europe. Il permet une immersion salutaire aux équipes artistiques en période de création. Il accueil trois compagnies indépendantes et complémentaires, l'une exclusivement professionnelle, la deuxième amateure, et la troisième enfin, celle qui nous rappelle que « l'avenir dure longtemps », axée sur la jeune création. L'Escabeau est aussi un lieu de vie, de rencontres, d'évènements pour amener le public, le citoyen surtout, dans ce phalanstère qui interroge le rapport aux arts et au monde.

Alex Montina