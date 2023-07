Stage de Théâtre vacances d’automne : Enfants/Ados Théâtre de l’Escabeau Briare, 23 octobre 2023, Briare.

Stage de Théâtre vacances d’automne : Enfants/Ados 23 – 26 octobre Théâtre de l’Escabeau Voir http://www.theatre-escabeau.com

A L’Escabeau, on joue la comédie, on fait du théâtre, mais on partage aussi son savoir, on transmet sa bonne humeur et on apprend à laisser aller ses émotions. Sur le temps des vacances scolaires, des stages sont proposés aux enfants de 7 à 14 ans. Des moments privilégiés où les jeunes découvrent la pratique du théâtre avec des intervenants issus de tous horizons, de compagnies locales ou plus lointaines. Une restitution où sont conviés les proches des comédiens en herbe a lieu le dernier jour du stage. Pour toute réservation, merci de contacter le 02 38 37 01 15.

Théâtre de l’Escabeau Ferme de Rivotte, Briare Briare [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 37 01 15 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.theatre-escabeau.com »}, {« type »: « email », « value »: « contact@theatre-escabeau.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-23T09:00:00+02:00 – 2023-10-23T12:00:00+02:00

2023-10-26T14:00:00+02:00 – 2023-10-26T17:00:00+02:00

