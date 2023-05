Théâtre : Gilles et Jeanne Théâtre de l’Escabeau, 10 juin 2023, Briare.

Théâtre : Gilles et Jeanne Samedi 10 juin, 20h30 Théâtre de l’Escabeau Voir http://www.theatre-escabeau.com/

Venez découvrir la pièce Gilles et Jeanne, faut pas pousser les moutons dans l’eau, au théâtre de l’escabeau les 10 et 11 juin. Une débauche anarchique où l’ombre flirte avec la lumière dans un lent feu d’artifice qui tend inexorablement vers son bûcher final.

L’Humanité est en détresse. Après avoir invoqué tous les dieux de l’Olympe, l’Au-delà n’a plus d’autres ressources que de faire appel aux clowns pour lui venir en aide.

Elle est blonde, c’est une blanche colombe, elle s’appelle Marcelle la pucelle. Sa mission : sauver l’humanité.

Pour l’aider Sainte-Rita-des-Causes-Désespérées lui envoie l’Autre (qui n’est pas le diable mais aime le tirer par la queue). Ensembles, elles feront l’impossible pour le grand Sauvetage, mettre le gros bazar pour tout remettre en ordre.

​

Théâtre de l’Escabeau Ferme de Rivotte, Briare Briare [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 37 01 15 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.theatre-escabeau.com/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact@theatre-escabeau.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T20:30:00+02:00 – 2023-06-10T21:30:00+02:00

2023-06-10T20:30:00+02:00 – 2023-06-10T21:30:00+02:00

FMACEN045V509QP6

pixabay