Philippe Caubère – Lettres de mon Moulin Théâtre de l’Escabeau, 4 mars 2023, Briare.

Dans ‘Les Étoiles’, le comédien et metteur en scène joue avec brio huit des célèbres Lettres*. De récit en récit, on redécouvre avec émerveillement le génie des textes de Daudet. L’acteur anime de sa faconde naturelle et réjouissante ces récits pittoresques, terriblement drôles, caustiques, cruels parfois. Un accent suffit à donner vie à un personnage. Un geste, et le décor se dresse sous nos yeux. Un spectacle à savourer d’urgence avec famille et amis, pour un grand moment de plaisir au pays des cigales et du mistral.

Le Phare des Sanguinaires, L’Agonie de « La Sémillante », Les Vieux, Le portefeuille de Bixiou, En Camargue (Le Départ, La cabane, Le Vaccarès), Les Étoiles.

Samedi 4 mars à 20h30

Dimanche 5 mars à 16h00

A partir de 10 ans – Durée 1h30

Restauration rapide sur place !

Théâtre de l’Escabeau Ferme de Rivotte, Briare Briare

