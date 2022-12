L’ESPECE HUMAINE Théâtre de l’Epée de Bois Paris Catégorie d’évènement: Paris

L’ESPECE HUMAINE Théâtre de l’Epée de Bois, 20 mars 2021, Paris. L’ESPECE HUMAINE 20 mars 2021 – 15 janvier 2023 Théâtre de l’Epée de Bois Théâtre vivant – Anne Coutureau Théâtre de l’Epée de Bois Cartoucherie – route du Champ de Manoeuvre – 75012 Paris Paris 75012 Paris Île-de-France L’Espèce humaine de Robert Antelme éditions Gallimard

adaptation et interprétation Anne Coutureau

Mise en scène et scénographie Patrice Le Cadre

Production Théâtre vivant L’Espèce humaine est un monument.

Un de ces livres dont la lecture peut changer une vie. Il a changé la mienne. Miracle de la littérature. Miracle de la conscience dans le temps.

Aujourd’hui, j’aimerais faire entendre cette parole vivante, en lui donnant corps, le plus simplement du monde.

