Islande Entre Ciel et Texte Théâtre de l’Epée de Bois – La Cartoucherie Paris, 23 novembre 2023, Paris.

Avec sa nouvelle création « Islande Entre Ciel et Texte » La compagnie Le Château de Fable vous invite à un fabuleux voyage littéraire et musical en terre d’Islande en quatre escales. Quatre escales d’une heure chacune pour une immersion unique dans les univers fascinants des auteur.e.s Jón Kalman Stefánsson, Kristín Marja Baldursdóttir, Sjón et des contes populaires islandais. Autant de mondes à explorer et à rêver au pays de l’âpre Septentrion et de la poésie, au gré des notes et des mots…

« Un fascinant périple littéraire et musical en Islande » TT Télérama.

Chaque escale mise en scène par Claude Bonin est donnée dans une scénographie épurée s’appuyant sur la rencontre entre la puissance du récit lu et interprété par Bénédicte Jacquard et l’univers sonore créé en direct par la compositrice Christine Kotschi. Aussi laissez-vous aller, abandonnez-vous à cette musicalité, vous aurez ainsi le loisir de créer ces personnages romanesques à votre guise, de rêver et même de voyager les yeux fermés.

Théâtre de l'Epée de Bois – La Cartoucherie Route du Champ de Manœuvre – 75012 Paris

