DIEU NE FAIT RIEN POUR LES FAIBLES 11 – 28 janvier 2024 Théâtre de l’Epée de Bois – Cartoucherie Payant, sur réservation

À Zilina, en Slovaquie, en avril 1944, deux jeunes femmes, Marthe et Elsa, viennent de s’évader d’Auschwitz et elles ont pris contact avec le conseil juif de la ville. Au moment où la pièce commence, elles sont accueillies par un couple, Zabeth et Daniel. Ce dernier, Daniel, est un notable local (à la fois journaliste, instituteur, conseiller municipal et faisant fonction de rabbin) qui a été chargé de recueillir les témoignages des deux jeunes femmes. Sur ces entrefaites, arrive Jacob Epstein, un rabbin de Bratislava, qui a été contacté pour accompagner Daniel dans sa tâche. On comprend que Zabeth et ce dernier, Jacob, se connaissent déjà mais Jacob ne tient pas à ce que cet élément soit divulgué. Les quatre journées qui suivent vont être entièrement consacrées aux entretiens entre les jeunes femmes et les deux hommes, entretiens menés de façon individuelle : Jacob avec Marthe et Daniel avec Elsa. Les hommes, et surtout Jacob, laissent percevoir des suspicions à l’égard des jeunes femmes, essentiellement parce que leur témoignage, ce que rapportent les jeunes femmes, intervient à une époque où les alliés sont peu, ou mal, informés de la solution finale. Peu à peu, au fur et à mesure, les entretiens vont prendre la forme : 1 d’un interrogatoire policier, ou de l’instruction d’un procès, avec pression et intimidations. 2 d’un réquisitoire mené essentiellement par Marthe, la plus précise et la plus affirmée des deux femmes, qui va parvenir à convaincre les hommes de la véracité de leurs propos 3 d’un vaudeville bourgeois avec la tentative maladroite de séduction menée par Daniel sur la personne d’Elsa. A l’issue de la pièce, la sixième journée est consacrée aux adieux des deux jeunes femmes. Elles ont une dernière discussion avec Zabeth qui leur révèle alors la teneur passionnelle de sa relation passée avec le rabbin. Finalement, Marthe et Elsa paraissent convaincre Zabeth d’abandonner un mari.

Auteur : Alain Girodet

Mise en scène : Alain Girodet

Assistant à la mise en scène : Daniel Trubert

Avec : Alain Girodet, Ava Cohen, Erik Chantry, Léonie Perriard, Chloé Gigandon

Musique de scène composée et interprétée par : Thomas Griffault

Production : Compagnie Être ange et art

Durée du spectacle : 1h45

Du 11 au 28 janvier 2024

Du jeudi au samedi à 21h

Samedi et dimanche à 16h30

À partir de 10 ans

Théâtre de l'Epée de Bois – Cartoucherie Route du Champ de Manoeuvre, 75012 Paris Paris 75012 Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-11T21:00:00+01:00 – 2024-01-11T22:45:00+01:00

2024-01-28T16:30:00+01:00 – 2024-01-28T18:15:00+01:00