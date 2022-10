LE JEU DE DON CRISTOBAL (Retablillo de don Cristobal) Théâtre de l’Epée de Bois – Cartoucherie, 8 avril 2023, Paris.

La farce

Cette farce andalouse est devenue, depuis sa création en 1934 par Federico Garcia Lorca, un classique de la littérature dramatique pour marionnettes.

Comme pour « los titeres de cachiporra », soeur jumelle de « Retablillo de don Cristobal », F. G. Lorca s’est inspiré de la tradition populaire de marionnettes.

Lorca rassemble dans son canevas toutes les intrigues d’une bonne Comédia dell’arte : le pouvoir ou l’autorité, le désir amoureux et l’argent.

Don Cristobal, le vieux riche, se prétend médecin. Il soigne le malade à sa manière à coups de gourdin, et ramasse assez d’argent pour se marier avec Rosita. Mais Cristobal est un ivrogne. Insatisfaite, Rosita retrouvera son amant. Au cours de la pièce, le poète dialogue avec ses personnages et parfois même interpelle le public.

La farce unit ici la langue rugueuse et truculente de la marionnette et le lyrisme poétique. Le théâtre de Federico Garcia Lorca est le prolongement de sa poésie ; elle y prend forme humaine.

Le poète chef d’orchestre

L’adaptation et la mise en scène ont donné un sens particulier au personnage nommé dans la pièce « le poète ».

Il est le chef d’orchestre de tout ce petit monde. Son rôle est tenu par le comédien qui est, de fait, le manipulateur des cinq personnages de la farce.

Les marionnettes évoluent « à vue » (sans castelet) sur scène et forment des tableaux. Le comédien manipulateur se confond avec sa marionnette, comme pourrait le faire le masque avec l’acteur. Il dialogue avec elles et avec le public.

Son Théâtre

Au-delà de sa vitalité et de sa joie de vivre, Federico Garcia Lorca est un homme complexe aussi est-il sensible au monde et à ses injustices. Il sera toujours du côté de ceux qui souffrent. Son théâtre est combatif. En écrivant pour le théâtre de marionnettes, il a su colorer son théâtre d’une poésie à la fois rugueuse et profondément humaine. Surprenante dramaturgie que son théâtre de marionnettes, construit à partir de ces personnages profondément humains. “Le théâtre est une tribune libre où les hommes, par des exemples vivants, peuvent mettre en évidence les normes éternelles du cœur et du sentiment humain.” Federico Garcia Lorca

Le thème de la solitude amoureuse

L’homme est seul avec son amour. C’est avec constance qu’il développera ce thème dans son théâtre peuplé souvent de paysans aux sentiments simples et intenses. Retablillo de don cristobal est une pièce qui rassemble tous les thèmes majeurs de l’œuvre de Federico Garcia Lorca : l’amour, la mort, la révolte. “Au-delà de la solitude amoureuse, la vie est un désir à satisfaire. Un désir qui échappe à l’homme, immanquablement, au moment même où il semble le saisir.” Federico Garcia Lorca.

Un théâtre combatif et vital

En écrivant pour le théâtre de marionnettes, Lorca a su colorer son théâtre d’une poésie à la fois rugueuse et profondément humaine, dans une surprenante dramaturgie. L’AMOUR, LA MORT ET LA RÉVOLTE C’est avec constance qu’il développera ces thèmes dans son théâtre peuplé souvent de paysans aux sentiments simples et intenses. Retablillo de don Cristobal, Le jeu de don Cristobal en français, est une pièce qui rassemble tous les thèmes majeurs son œuvre : l’amour, la mort, la révolte.

“Le théâtre est une tribune libre où les hommes, par des exemples vivants, peuvent mettre en évidence les normes éternelles du cœur et du sentiment humain.” Federico Garcia Lorca.

« EL DUENDE est fait de sang, de culture ancestrale et de création en acte. Ce pouvoir mystérieux, que nous ressentons tous un jour et que nul philosophe ne peut expliquer. Il est l’esprit même de la terre. » Federico Garcia Lorca.

Auteur : Federico Garcia Lorca

Mise en scène et manipulation des marionnettes : Laurent Bancarel

Musique sur scène : Christine Kotschi

SPECTACLE DANS LE CADRE DE LA MUESTRA

DE LA COMPAGNIE FIGUR’THEATRE- SEMILLA CORAZON

Durée estimée : 55 minutes

À partir de 7 ans

Représentations :

Du 08 au 16 avril

Le samedi 08 avril à 19h

Le dimanche 09 avril à 14h30

Le vendredi 14 avril à 19h

Le dimanche 16 avril à 14h30



