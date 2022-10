FUNAMBULLE Théâtre de l’Epée de Bois – Cartoucherie, 20 octobre 2022, Paris.

FUNAMBULLE 20 octobre – 6 novembre Théâtre de l’Epée de Bois – Cartoucherie

Payant, sur réservation.

Le récit de l’homme fragile du fil (le célèbre funambule Philippe Petit), miroir de la femme de scène qu’ELLE (ailes) est, tout aussi fragile.

Théâtre de l’Epée de Bois – Cartoucherie Route du Champ de Manoeuvre, 75012 Paris Paris 75012 Paris Île-de-France

Le récit de l’homme fragile du fil (le célèbre funambule Philippe Petit), miroir de la femme de scène qu’ELLE (ailes) est, tout aussi fragile.

L’art du salut, celui du funambule, celui d’Isabulle, et tout s’évapore.

Et voilà deux destins qui se croisent, se percutent, s’imaginent, enrôlés dans leur passion et l’abrupte réalité de la vie.

Vous le savez, ou non,

On peut s’imaginer avec délice l’artiste, seul face à l’étendue merveilleuse.

On peut rêver de ses balbutiements, de sa trajectoire, de ses envolées, de sa retombée, plus ou moins soudaine.

On ne peut pas imaginer la drôle de solitude de celui qui se pose sur le fil, recommence infiniment, traverse les coulisses, se jette dans les bras d’une assemblée silencieuse.

On n’imagine pas le danger, les surprises, joyeuses ou cruelles, la percée langoureuse, de l’artiste esseulé s’élançant vers la mire – le regard à l’extrémité.

On rêve de lui, étoile filante, comète brillante dans le vaste ciel.

Il s’accroche à la lune, pulvérise les frontières, s’attache aux miroirs de l’âme.

Et voilà que ELLE (ailes), armée de toutes ces étoiles, ces comètes, ces frontières, munie d’une longue vue (la sienne), mange les mots d’un funambule. Elle flaire à travers eux, l’ampleur des sensations éprouvées par ce marcheur sur fil.

Elle raconte alors avec ses mots (ceux du marcheur) car il est poète aussi, ce qu’elle découvre au moment où, propulsée dans le vide, elle glisse lentement sur la bascule. Ce soliloque, ce nouveau jour, ce saut, se transforment peu à peu en une sorte d’alvéole, clause. Elle se trouve alors sur ce fil, puissant et dangereux, et reconnaît là, le bien-être intime et l’angoisse de la peur.

Un récit doucement et poétiquement « réaliste » sur la destinée d’une artiste – ELLE (ailes) accrochée à celle d’un funambule – qui traversent la vie sur un fil.

Dans une haute valise, se cachent un très grand livre d’écriture et de dessins, de simples accessoires imaginaires qu’ELLE (ailes) utilisera pour raconter cette histoire. Cette haute valise, solide, violette, est aussi son assise et son écrin.

ELLE (ailes) s’adresse au public avec ses propres mots, puis le très grand livre d’écriture et de dessins s’ouvre.

ELLE (ailes) lit, dit, interprète les mots du funambule. À travers ces mots, ces envolées, l’expression forte du travail infini de son double le funambule, elle se reconnait, et se livre.

Et puis une voix (celle du marcheur sur fil) l’accompagne, prend parfois la parole.

Gestuelle et silences, sourires et connivence, jusqu’à la « chute » (possible…).

L’art du salut, celui du funambule, celui d’Isabulle, et tout s’évapore.

Et voilà deux destins qui se croisent, se percutent, s’imaginent, enrôlés dans leur passion et l’abrupte réalité de la vie.

Auteur : D’après Traité du funambulisme de Philippe Petit

Adaptation et direction : Isabelle Hurtin

Regard artistique : Ilona Coulom

Avec : Isabelle Hurtin

Voix : Jean-Claude Frissung

Lumière : Jean Grison

Son, régie, visuels : Kevin Chemla

Musique : Un air de cirque

Durée estimée : 1h10

Représentations :

Du 20 octobre au 06 novembre 2022

Du jeudi au samedi à 19h

Le samedi et dimanche à 14h30

Tout public à partir de 12 ans



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-20T19:00:00+02:00

2022-11-06T15:40:00+01:00