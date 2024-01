Stage de théâtre Jeunes de 11 à 17 ans Théâtre de L’Entresort Narbonne, lundi 12 février 2024.

Stage de théâtre Jeunes de 11 à 17 ans Catherine COOle, comédienne et metteuse en scène propose des stages de théâtre pour les jeunes de 11 à 17 ans lors des vacances scolaires, expérience très enrichissante du vivre et du créer ensemble 12 – 16 février Théâtre de L’Entresort

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-12T10:00:00+01:00 – 2024-02-12T16:00:00+01:00

Fin : 2024-02-16T10:00:00+01:00 – 2024-02-16T20:00:00+01:00

Catherine COOle, artiste comédienne et metteuse en scène propose au sein du théâtre de l’Entresort des stages de théâtre pour les jeunes de 11 à 17 ans lors des vacances scolaires. Une semaine d’immersion dans le monde du théâtre où les jeunes vont apprendre à se connaître, faire des exercices de théâtre et d’improvisation théâtrale ensemble, co-créer une pièce de théâtre, créer le décor, se costumer, trouver un titre et créer une affiche pour leur pièce qu’ils vont présenter à leurs familles et amis le dernier jour du stage, le vendredi à 19h.

C’est une expérience très enrichissante du vivre et du créer ensemble avec une comédienne et metteuse en scène dans un vrai théâtre avec tout son décorum.

Il y a 13 place alors inscrivez vous vite

Information et réservation au : 06 87 24 67 86

Théâtre de L’Entresort 26 quai de Lorraine, Narbonne Narbonne 11100 Aude Occitanie 0468750273 http://www.theatre-entresort.com [{« type »: « phone », « value »: « 06 87 24 67 86 »}] Le THEATRE DE L’ENTRESORT : un théâtre de poche (50 places assises et plateau de 6 m d’ouverture), chaleureux et intimiste, véritable lieu de création et de diffusion du spectacle vivant : Théâtre, Concerts, Cabaret, Cinéma indépendant…



Conventionné par la Ville de Narbonne, le Théâtre de l’Entresort accueille un public fervent de sensations non édulcorées, réaliste et d’imaginaire débridé, en compagnie des auteurs d’aujourd’hui, engagés et vivants.



Dans ce lieu s’effectue un travail de création et de diffusion d’œuvres contemporaines, et sont également proposés des ateliers et stages de formation de l’acteur.



Le Théâtre ouvre à 20h et les spectacles commencent à l’heure. Vous pourrez rencontrer les acteurs après les représentations.