The kid Théâtre de L’Entresort Narbonne, vendredi 9 février 2024.

The kid The Kid Film muet de Charlie Chaplin et mis en musique sur la scène en direct de la projection par Jérôme Médeville et Jérôme Antonuccio. Vendredi 9 février, 21h00 Théâtre de L’Entresort

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-09T21:00:00+01:00 – 2024-02-09T22:00:00+01:00

Fin : 2024-02-09T21:00:00+01:00 – 2024-02-09T22:00:00+01:00

The Kid

Film muet de Charlie Chaplin et mis en musique sur la scène en direct de la projection par Jérôme Médeville et Jérôme Antonuccio.

Ces 2 artistes musiciens très talentueux ont décidé de mettre leur univers en commun. La rencontre entre le piano classique et la batterie se conjugue à merveille avec les images sous-titrées et muettes du film « THE KID »

Théâtre de L’Entresort 26 quai de Lorraine, Narbonne Narbonne 11100 Aude Occitanie 0468750273 http://www.theatre-entresort.com [{« type »: « phone », « value »: « 04 68 75 02 73 »}, {« type »: « email », « value »: « theatre-entresort@gmail.com »}] Le THEATRE DE L’ENTRESORT : un théâtre de poche (50 places assises et plateau de 6 m d’ouverture), chaleureux et intimiste, véritable lieu de création et de diffusion du spectacle vivant : Théâtre, Concerts, Cabaret, Cinéma indépendant…



Conventionné par la Ville de Narbonne, le Théâtre de l’Entresort accueille un public fervent de sensations non édulcorées, réaliste et d’imaginaire débridé, en compagnie des auteurs d’aujourd’hui, engagés et vivants.



Dans ce lieu s’effectue un travail de création et de diffusion d’œuvres contemporaines, et sont également proposés des ateliers et stages de formation de l’acteur.



Le Théâtre ouvre à 20h et les spectacles commencent à l’heure. Vous pourrez rencontrer les acteurs après les représentations.

film muet mis en musique