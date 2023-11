Le Cabaret Culotté Théâtre de L’Entresort Narbonne, 22 décembre 2023, Narbonne.

Le Cabaret Culotté 22 – 31 décembre Théâtre de L’Entresort

Le Cabaret Culotté. Comme cet adjectif l’indique, culotté signifie qui porte la culotte. Celui ou celle qui porte la culotte à la maison, est souvent le responsable du foyer. Au Cabaret Culotté, Mariel Simonneau, Mireille Huchon, Bernard Laborde et Mario Laborde portent la culotte à tour de rôle et tentent d’en être digne, mais bon ce n’est pas gagné….!!!

En effet, vulnérables au grand cœur, ces artistes culottés vont donner le meilleur d’eux mêmes pour que la JOIE, l’ESPOIR et la FUREUR de VIVRE contaminent le public. Théâtre, improvisation, chanson, musique composent ce joli cabaret pour fêter la fin de l’année.

Théâtre de L'Entresort 26 quai de Lorraine, Narbonne Narbonne 11100 Aude Occitanie Le THEATRE DE L'ENTRESORT : un théâtre de poche (50 places assises et plateau de 6 m d'ouverture), chaleureux et intimiste, véritable lieu de création et de diffusion du spectacle vivant : Théâtre, Concerts, Cabaret, Cinéma indépendant…



Conventionné par la Ville de Narbonne, le Théâtre de l’Entresort accueille un public fervent de sensations non édulcorées, réaliste et d’imaginaire débridé, en compagnie des auteurs d’aujourd’hui, engagés et vivants.



Dans ce lieu s’effectue un travail de création et de diffusion d’œuvres contemporaines, et sont également proposés des ateliers et stages de formation de l’acteur.



Le Théâtre ouvre à 20h et les spectacles commencent à l’heure. Vous pourrez rencontrer les acteurs après les représentations.

