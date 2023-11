Spectacle d’improvisation Théâtre de L’Entresort Narbonne, 15 décembre 2023, Narbonne.

Spectacle d’improvisation Vendredi 15 décembre, 20h00 Théâtre de L’Entresort

Spectacle d’improvisation

Ho ho ho et Ha ha ha! Le Théâtre de l’Entresort accueillera ni plus ni moins des Lutins de la LIPI de Perpignan & Les Pères et Mères Noël de La Brigade du Bonheur de Narbonne pour enchanter les petits comme les grands avec leurs histoires féériques, électriques et toujours fantastiques TOTALEMENT improvisé dans l’instant « T ».

A vos votes, prêts, votez ! Venez nombreux. Places limitées.

Pensez à réserver à l’ avance!Ouverture des portes à 20 h, début du spectacle à 21 hEntrée 10 €Information et réservation : 06 87 24 67 86

Théâtre de L’Entresort 26 quai de Lorraine, Narbonne Narbonne 11100 Aude Occitanie 0468750273 http://www.theatre-entresort.com [{« type »: « phone », « value »: « 06 87 24 67 86 »}] Le THEATRE DE L’ENTRESORT : un théâtre de poche (50 places assises et plateau de 6 m d’ouverture), chaleureux et intimiste, véritable lieu de création et de diffusion du spectacle vivant : Théâtre, Concerts, Cabaret, Cinéma indépendant…



Conventionné par la Ville de Narbonne, le Théâtre de l’Entresort accueille un public fervent de sensations non édulcorées, réaliste et d’imaginaire débridé, en compagnie des auteurs d’aujourd’hui, engagés et vivants.



Dans ce lieu s’effectue un travail de création et de diffusion d’œuvres contemporaines, et sont également proposés des ateliers et stages de formation de l’acteur.



Le Théâtre ouvre à 20h et les spectacles commencent à l’heure. Vous pourrez rencontrer les acteurs après les représentations.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T20:00:00+01:00 – 2023-12-15T22:30:00+01:00

2023-12-15T20:00:00+01:00 – 2023-12-15T22:30:00+01:00

IMPROVISATION