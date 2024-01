LES SOUVENIRS ENCHANTES THEATRE DE L’EMBELLIE – MONTAUBAN Montauban, 10 mars 2024, Montauban.

Avec sa valise pleine de souvenirs, Margot rentre de vacances. Arrivée dans sa chambre remplie de jeux, de couleurs et de décorations magiques, elle va nous partager toutes ses trouvailles et ses souvenirs enchantés des quatre coins du monde. Ce spectacle est un mélange de couleurs, d’humour, de poésie et de rêves imaginaires autour du mouvement dansé que les enfants pourront partager avec Margot et son amie féerique à la fin de leurs aventures.

Tarif : 8.00 – 10.00 euros.

Début : 2024-03-10 à 10:00

THEATRE DE L’EMBELLIE – MONTAUBAN 840 Avenue de Bordeaux 82000 Montauban 82