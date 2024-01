MINUTE LE TEMPS D’UN SOUVENIR – MINUTE LE TEMPS D UN SOUVENIR THEATRE DE L’EMBELLIE – MONTAUBAN Montauban, 15 février 2024, Montauban.

Minute la clowne, vient vous conter l’histoire de Célestin, le ramasseur de chagrins. Débarrasser la terre de toutes ses misères n’est pas une mince affaire… Chaque jour, de bon matin, Célestin s’en va sur les chemins. À grandes enjambées, il s’en va ramasser les petits riens, les gros chagrins. Mais il faut s’en débarrasser et les faire s’envoler… Comment peut-il vivre au milieu de tous ces chagrins, même enfermés, sans en subir les conséquences ? Quelles solutions Célestin va-t-il trouver ? Minute, pleine d’émotions, vous embarque dans son souvenir avec son accordéon, sa carriole et sa poésie… Un spectacle tendre, poétique et généreux…

Tarif : 8.00 – 10.00 euros.

Début : 2024-02-15 à 17:00

Réservez votre billet ici

THEATRE DE L’EMBELLIE – MONTAUBAN 840 Avenue de Bordeaux 82000 Montauban 82