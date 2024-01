HABILLE-TOI ZOE – HABILLE-TOI ZOE SPECIAL CARNAVAL THEATRE DE L’EMBELLIE – MONTAUBAN Montauban Catégorie d’Évènement: Montauban HABILLE-TOI ZOE – HABILLE-TOI ZOE SPECIAL CARNAVAL THEATRE DE L’EMBELLIE – MONTAUBAN Montauban, 11 février 2024, Montauban. Ce matin, Maman est très pressée… C’est le jour du Carnaval ! « Vite Zoé ! Habille-toi ! » En entrant dans le placard, Zoé n’en croit pas ses yeux : Des chaussettes qui n’en font qu’à leurs pieds, des trous magiques dans les tricots, des robes aux couleurs capricieuses, des pantalons ensorcelés et des chaussures qui restent introuvables ! Une comédie au tambour battant…d’une machine à laver pas comme les autres !

Tarif : 8.00 – 10.00 euros.

Début : 2024-02-11 à 10:00
THEATRE DE L'EMBELLIE – MONTAUBAN
840 Avenue de Bordeaux
82000 Montauban

