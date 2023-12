PETITE POULE BLANCHE S’EN VA FAIRE – PETITE POULE BLANCHE S EN VA FAIRE THEATRE DE L’EMBELLIE – MONTAUBAN Montauban, 14 janvier 2024, Montauban.

Dans la grande ville de Poulbek, mémé Grégoire a une armoire qui lui sert de poulailler. Tous les matins, elle ramasse ses œufs frais pour en faire une petite omelette. Toutes les poules pondent leur œuf, sauf Petite Poule Blanche… Petite Poule Blanche a la bougeotte et elle manque de place, son nid est trop petit ! Elle s’agite, elle crie, elle pépie… tant et si bien que les autres poules se mettent en colère et appellent à l’aide le coq de l’armoire : Coqca’doc. Celui-ci va encourager Petite Poule Blanche à partir faire le tour de la terre… Elle va partir, franchir des montagnes, traverser l’Italie, la Russie et les Etats Unis, pour enfin revenir se construire un nouveau nid enfin à sa taille, car entre-temps, elle a beaucoup grandi !

Tarif : 8.00 – 10.00 euros.

Début : 2024-01-14 à 10:00

THEATRE DE L’EMBELLIE – MONTAUBAN 840 Avenue de Bordeaux 82000 Montauban 82