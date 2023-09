Pochettes Surprises Théâtre de l’Eden Lys-lez-Lannoy Catégories d’Évènement: Lys-lez-Lannoy

Nord Pochettes Surprises Théâtre de l’Eden Lys-lez-Lannoy, 30 septembre 2023, Lys-lez-Lannoy. Pochettes Surprises Samedi 30 septembre, 20h00 Théâtre de l’Eden 10 € ; 8 € avec le pass culture (paiement sur place) Samedi 30 septembre, l’association TouSCAN accueillera, comme chaque année et pour la septième fois, la troupe de théâtre Grim’d’Folie à l’Eden pour une soirée de solidarité. Les acteurs dont la réputation n’est plus à faire, joueront une comédie de Jacky Goupil intitulée « Pochettes surprises ». Synopsis : La soirée du réveillon promet d’être belle et l’ambiance festive chez Romain qui a la bonne idée d’offrir des tickets à gratter à ses invités. Coup de chance, l’un d’entre eux gagne une jolie somme ! Enfin, coup de chance, façon de parler car ce jackpot sème le chaos dans la soirée … Les amitiés résisteront-elles à l’appât du gain ? Et vous, que feriez-vous ? Informations pratiques : Ouverture des portes à 19 h : buvette, petite restauration, stand d’artisanat nicaraguayen, exposition… Pièce à 20 h Entrée : 10 € ; 8 € avec le pass culture (paiement sur place) Réservations par Téléphone, Messenger ou WhatsApp à Salvatore Calvario 06 61 32 22 97 ou par mail salvacalva@wanadoo.fr Théâtre de l’Eden 22 rue Jeanne d’Arc à Lys-Lez-Lannoy Lys-lez-Lannoy 59390 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « salvacalva@wanadoo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 61 32 22 97 »}] [{« link »: « mailto:salvacalva@wanadoo.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Lys-lez-Lannoy, Nord Autres Lieu Théâtre de l'Eden Adresse 22 rue Jeanne d'Arc à Lys-Lez-Lannoy Ville Lys-lez-Lannoy Departement Nord

