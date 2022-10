« L’heureux élu » Théâtre de l’Eden Lys-lez-Lannoy Catégories d’évènement: Lys-lez-Lannoy

« L'heureux élu » Samedi 15 octobre, 20h00 Théâtre de l'Eden

10 € (8 € avec le pass culture-intercommunal)

par les Grim d’Folie Théâtre de l’Eden 22 rue Jeanne d’Arc à Lys-Lez-Lannoy Lys-lez-Lannoy 59390 Nord Hauts-de-France Le samedi 15 octobre, TouSCAN a le plaisir d’accueillir une nouvelle fois la troupe « Grim’D’Folie » qui jouera la pièce d’Eric Assous « l’heureux élu », une comédie grinçante déconseillée au plus jeune public.

« Charline se réjouit. Elle a tout pour être heureuse, maintenant qu’elle s’apprête à épouser Noël, l’homme de sa vie. Avant de le présenter à ses meilleurs amis, bobos parisiens installés à Bastille, elle prend toutefois quelques précautions, et leur fait savoir qu’il est un peu différent. Que faire face à un heureux élu qui dérange ? Respecter sa parole, débattre ou le rejeter pour ses idées ? »

La soirée est organisée au profit des projets d’accès à l’eau potable au Nicaragua.L’association TouSCAN mène également des projets de développement sociale et solidaires au Nicaragua (éducation, accès à l’eau potable, aide au développement durable lors des catastrophes climatiques …). Lieu : Théâtre de l’Eden, 22 rue Jeanne d’Arc à Lys-Lez-Lannoy.

Entrée : 10 € (8 € avec le pass culture-intercommunal » ville de Toufflers, Leers, Lys-Lez-Lannoy, Sailly-Lez-Lannoy, Lannoy »)

Ouverture des portes à 19 h :Petite restauration, buvette, sandwiches, exposition de photos, vente d’artisanat du Nicaragua.

Début de la pièce : 20 h

Entracte de 20mn

