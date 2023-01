Le Sel Théâtre de l’Échangeur, 23 janvier 2023, Bagnolet.

Nous déposons une demande d’aide au projet pour Le Coeur est un chasseur solitaire en 2024. Le projet sera porté par la compagnie A Bout Portant – la dramaturgie est assurée par Karima El Kharraze et la mise en scène par Christelle Harbonn.

Sel, en hébreu comme en arabe, se dit “melh”. On dit aussi que si deux personnes partagent « un repas » de sel, elles deviennent des amies.

En 1890, dans le Mellah – qui est le nom du quartier juif de Marrakech – Ephraïm et Efrat sont amoureux. Malgré son amour pour Efrat et la naissance de leur premier enfant, Ephraïm part étudier en Terre sainte. En 2020, Jésus, son arrière-arrière-petit fils vit avec son compagnon et rêve de construction familiale. Au fil de ses réflexions sur les questions d’adoption et d’origines, Jésus part enquêter sur la légende qui voudrait que son aïeul Ephraïm ait voyagé de Marrakech à Jérusalem sur un âne.

Le sourire dans les mots, Christelle Harbonn et Karima El Kharraze tissent cet entrelacs de vies plus ou moins fictionnelles pour parler de liens et d’exil, d’hier et d’aujourd’hui, dans un spectacle qui traverse frontières et langues, comme une caresse dans l’œil du cyclone.



