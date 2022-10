La Défense devant les survivants Théâtre de l’Échangeur Bagnolet Catégories d’évènement: Bagnolet

La Défense devant les survivants 12 – 16 décembre Théâtre de l'Échangeur

Compagnie Pétrole – Clara Chabalier
Théâtre de l'Échangeur
59 avenue Général du Gaulle 93170 BAGNOLET
Bagnolet

Le professeur Morel a développé un dispositif permettant de capter le vivant dans toutes ses di-mensions.

Il a invité ses amis à passer une semaine de vacances sur son île paradisiaque, perdue au milieu du Pacifique, et les a capté à leur insu. Quand un révolutionnaire se réfugie sur cette île pour rédiger son grand projet, destiné à sauver l’humanité, il découvre ces fantômes, qui revivent en boucle cette Semaine Eternelle.

Sous le prétexte de l’adaptation du roman d’anticipation d’Adolfo Bioy Casarès, L’invention de Morel, La Défense devant les Survivants met en abîme la relation que nous entretenons avec la technologie. Et si notre monde moderne, qui croit tout résoudre par la science, n’avait fait qu’ouvrir un espace aux absents, aux disparus, à ceux que nous ne pouvons plus toucher mais à qui nous parlons en permanence?

