Seleynora – Chants à la Lune Théâtre de l'Echange, Annecy (74), 13 septembre 2023

Styles : world music, trip-hop

Seleynora, dont le premier EP est sorti en octobre 2022 est en quelque sorte l’enfant de voyages et multiples expériences en musique baroque, en chansons et musiques traditionnelles. Sortant délibérément des sentiers battus, c’est un univers riche, éclectique, dont le trait d’union se fait par le son du violoncelle et du nyckelharpa.

Un chant à « plusieurs voix », mettant les femmes à l’honneur en abordant des sujets forts comme les violences sexuelles, le harcèlement mais aussi le rayonnement et la puissance des femmes. Les sons « électro » et la basse viennent souligner cette fresque onirique où la lune fait son apparition dans chaque chanson.

Crédit photo Julien Chometton

Théâtre de l’Echange, Annecy (74) 26, Rue Sommeiller

2023-09-13T12:30:00+02:00 – 2023-09-13T13:30:00+02:00

