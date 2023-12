THOMAS FERSEN THEATRE DE L’AVRE – ROYE Roye Catégorie d’Évènement: ROYE THOMAS FERSEN THEATRE DE L’AVRE – ROYE Roye, 27 janvier 2024, Roye. « Mon frère c’est Dieu sur Terre » est un spectacle de théâtre musical. Nous y suivons le héros dans sa quête de liberté. Sur son chemin, on trouvera, comme sous une pierre, telle mélodie, parole ou chanson connue du répertoire de Thomas Fersen car elles sont issues du même pays imaginaire.

Tarif : 32.00 – 32.00 euros.

Début : 2024-01-27 à 20:30
THEATRE DE L'AVRE – ROYE
BOULEVARD DU GENERAL LECLERC
80700 Roye

