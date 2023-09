#Seventies – Compagnie Des Ils et des Elles – FESTIVAL PAS CAP ? #9 Théâtre de l’aventure Hem, 10 novembre 2023, Hem.

#Seventies – Compagnie Des Ils et des Elles – FESTIVAL PAS CAP ? #9 Vendredi 10 novembre, 10h00, 14h30 Théâtre de l’aventure Sur Réservation

Alice perd la mémoire. Plume, sa petite-fille, et ses amis ont une idée. Recréer un morceau du passé d’Alice, dans les années 70. Une thérapie pour lutter contre les souvenirs perdus. Sans les adultes qui ne comprennent rien.

En plongeant dans la vie d’Alice, ses combats, ses amours, sa farouche liberté, le rock n’roll, ils vont revisiter une époque. Les Seventies. On ne confine pas un mythe.

Sur fond de modernité, d’écologie, de droit de la femme, de révolution sexuelle et de rock n’roll, Plume et ses amis vont créer leur propre machine à souvenirs.

Et s’interroger : c’est quoi l’utopie collective des adolescents en 2023 ? Ce serait quoi leur révolution à eux ?

DISTRIBUTION :

Ecriture et mise en scène : Stéphane HERVE ; Dramaturgie et aide au travail de collecte de paroles d’ados : Ana Karina Lombardi ; Collaboration à la mise en scène et pilotage des actions en Belgique : Thibault SFORZA ; Collaboration artistique : Giuseppe LONOBILE ; Interprétation : Sarah GLOND, Alba PORTE, Maud ZYNGIER, Cyril COLLET, Serge GABORIEAU ; Scénographie et Construction : Estelle DURIEZ ; Création Vidéo : David COURTINE ; Création musicale : Arnaud LEFIN ; Costumes : Aude DESIGAUX ; Lumières et régie générale : Guillaume JUNOT ; Administration / production : Anne de BRECHARD

SOUTIENS :

Coproductions : Centre des Arts et du spectacle Wallonie Bruxelles, Pierre de Lune, Scène Europe – Ville de Saint Quentin, Ose Arts Carvin, ITHAC ; Soutiens : DRAC et Conseil Régional des Hauts-de-France, Fédération Wallonie Bruxelles, Conseil Départemental du Pas de Calais, Ville de Lille.

Théâtre de l’aventure 27, rue des écoles, Hem Hem 59510 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatre-massenet.com/festival-pas-cap-9/agenda/seventies/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T10:00:00+01:00 – 2023-11-10T11:00:00+01:00

2023-11-10T14:30:00+01:00 – 2023-11-10T15:30:00+01:00

© Tous droits réservés