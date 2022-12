L’accordéon de l’oncle Gaston au théâtre de l’Avant scène théâtre de l’Avant Scène, Argenton-sur-Creuse (36)

avec L’accordéon de l’oncle Gaston théâtre de l’Avant Scène, Argenton-sur-Creuse (36) 2, Allée des Acacias théâtre de l’Avant Scène, 36200 Argenton-sur-Creuse, France [{« link »: « http://www.chanout.com »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/40360 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dans le cadre de la programmation jeune public du théâtre de l’Avant Scène à Argenton sur Creuse (36), sera joué: L’accordéon de l’oncle Gaston, conte musical familial. Le mercredi 26 avril 2023 à 10H30, à Argenton sur Creuse (36) à partir de 5 ans, durée 40 mn avec Angélique Pennetier (conteuse) et Géraldine Gallois (accordéoniste). Durant tout le mois d’avril, venez voir l’exposition L’accordéon de l’oncle Gaston à la médiathèque d’Argenton sur Creuse: illustrations d’Olivier Chéné pour le livre-disque l’accordéon de l’oncle Gaston (sélection prix Escapages 2023). www.chanout.com source : événement L’accordéon de l’oncle Gaston au théâtre de l’Avant scène publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-26T10:30:00+02:00

2023-04-26T14:30:00+02:00

