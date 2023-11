Ma Région Virtuose à Laval Théâtre de Laval Laval, 26 janvier 2024, Laval.

Ma Région Virtuose

Du 26 au 28 janvier 2024, la Région propose une programmation musicale d’exception sous la direction artistique de René Martin. Avec plus de 150 concerts dans 24 villes des Pays de la Loire et des billets de 2 à 12 €, l’excellence musicale devient accessible à tous.

VENDREDI 26 JANVIER 2024

18h30 – Le Quarante, Auditorium (60’) – 2€

Classes CHAM du conservatoire de Laval Agglomération

“Inspirations originelles”

Les élèves des classes à horaires aménagés musique du Collège Jacques Monod s’amusent des origines de la musique.

20h30 – Théâtre (45’) – 12€

Aylen Pritchin violon

Sinfonia Varsovia

Barbara Dragan direction

Mendelssohn : Concerto pour violon et orchestre n°2 en mi mineur opus 64

Mendelssohn : Le Songe d’une nuit d’été opus 61, extraits

Créé en mars 1845 à Leipzig, le Concerto pour violon de Mendelssohn marque l’avènement du concerto romantique, qu’illustreront bientôt avec panache Brahms ou Tchaïkovski.

SAMEDI 27 JANVIER 2024

11h00 – Théâtre – Salle de la Rotonde (45’) – Entrée libre

Sophie Gaillot Miczka conférencière

“La musique pop copie les grands tubes classiques !”

Une échappée dans le monde des musiques actuelles à la recherche des thèmes classiques, avec des musiques des Beatles, Serge Gainsbourg, Johnny Hallyday, Céline Dion, Lady Gaga…

11h00 – Théâtre (60’) – 2€

Orchestre d’harmonie, Orchestre symphonique, classe de percussions, classe de chant et classe de danse classique du Conservatoire de Laval Agglomération

Christophe Girard et Éric Pinson direction

“La danse aux origines de la musique”

Œuvres de Smith, Tchaïkovski, Marquez, Apermont, Van der Roost

13h30 – Le Quarante, Auditorium (45’) – 2€

Élèves du département Bois du conservatoire Laval Agglomération

“Antiquité et mythologie : les bois jouent comme des Dieux !”

Redécouvrez les légendes et mythes de la Grèce antique grâce aux bois du Pôle de Laval !

14h00 – Théâtre (45’) – 10€

Canticum Novum

Emmanuel Bardon direction

“Ya Maryam”

Canticum Novum questionne ce qui résulte de la rencontre entre les peuples et les cultures à l’endroit de leurs spiritualités. Des remous, des vents, la mer, des côtes et des populations tannées par le temps et l’histoire… des vies façonnées par les déplacements et le croisement de patrimoines qui se rencontrent pour créer, en dépit des circonstances, une nouvelle langue et des berceuses réinventées.

15h30 – Théâtre (45’) – 12€

Orchestre National des Pays de la Loire

Alexander Rudin direction

Beethoven : Coriolan, ouverture en ut mineur opus 62

Beethoven : Symphonie n°5 en ut mineur opus 67

15h30 – Le Quarante, Auditorium (45’) – 2€

Voce Felice, Ensemble vocal du Conservatoire Laval Agglomération

Désirée Pannetier direction

“De l’amour à la haine”

Gounod : Roméo et Juliette, extraits

17h30 – SAINT-BERTHEVIN – Le Reflet (45’) – 6€

Émilie Rose Bry soprano

Ensemble Magnétis

Sébastien Bouveyron violon et direction

“Vivaldi et l’opéra”

Vivaldi : Concerto pour violon en ré majeur opus 3 n°9 RV 230, extrait de L’Estro Armonico

Vivaldi : Sovente il sole, extrait d’Andromeda liberata

Vivaldi : Agitata da due venti, extrait de La Griselda

Vivaldi : Concerto pour orchestre en sol mineur RV 156

Vivaldi : Nel profondo, tiré de Orlando furioso

Vivaldi : Lo seguidai felice, tiré de L’Olimpiade

Vivaldi : Alma oppressa, tiré de La fida ninfa

17h30 – Le Quarante, Auditorium (45’) – 2€

Classes de Danse du Conservatoire Laval Agglomération

“Au commencement”

Du commencement de la vie, de la terre, de l’homme à son évolution.

19h00 – Le Quarante, Auditorium (45’) – 6€

concert famille

Les Itinérantes trio vocal a cappella

Thierry Gomar percussions

“Racines”

La musique accompagne l’humanité, portant un monde invisible qui rend possible le dialogue avec d’autres siècles et d’autres cultures. Dans un cheminement à travers les quatre éléments, et laissant résonner leurs voix à l’instar d’autres voix disparues depuis des millénaires, Les Itinérantes racontent ce qui a poussé les humains à chanter et à créer de la musique depuis la nuit des temps.

20h30 – Théâtre (45’) – 12€

Philippe Préponiot trompette

Orchestre de chambre de Mannheim

Paul Meyer direction

Haydn : Concerto pour trompette et orchestre en mi bémol majeur Hob. VIIe.1

Haydn : Symphonie n°45 en fa dièse mineur “Les Adieux”

21h00 – Le Quarante, Auditorium (45’) – 2€

Concert famille

Didier Lastère récitant

Orchestre d’Harmonie du Sud de l’Ernée

Éric Pinson direction

Œuvres de Prokofiev, Rimski-Korsakov, Williams…

DIMANCHE 28 JANVIER 2024

11h00 – Théâtre (45’) – 2€

Orchestre d’Harmonie de Laval

Christophe Turcant direction

“Promenade musicale avec l’Orchestre d’Harmonie de Laval”

Œuvres de Der Roost, Sparke, Ferrer

14h00 – Le Quarante, Auditorium (45’) – 2€

Élèves du Département Bois du Conservatoire Laval Agglomération

“Quand des airs populaires deviennent classiques… et inversement !”

Les élèves bois du pôle de Laval vous proposent de mêler musique classique et thèmes populaires, au cours d’un voyage étonnant !

14h00 – Théâtre (45’) – 8€

concert famille

Cello8 octuor de violoncelles

Raphaël Pidoux violoncelle et direction

Dvorák : Légende, extrait de la Symphonie n°9 “Du Nouveau Monde”

Casals : Le Chant des oiseaux

Bloch : Prière

Bizet : Habanera, extrait de la Suite de Carmen

Dvorák : Humoresque opus 101 n°7

Granados : Orientale (Danse espagnole n°2)

Chostakovitch : Valse n°2, extrait de la Suite pour orchestre de jazz n°1

Morricone : The Mission (Gabriel’s Oboe)

Elgar : Salut d’amour opus 12

15h30 – Cathédrale de Laval (45’) – 2€

Classe d’orgue du Conservatoire Laval Agglomération

Emmanuel Hocdé direction

“Les origines : Bach, père de la musique, ses prédécesseurs et successeurs à l’orgue de la Cathédrale de Laval”

Œuvres de Bach et Böhm

15h30 – Théâtre (50’) – 10€

Ensemble Instrumental de la Mayenne

Chloé Meyzie direction

“Genesis”

Liadov : Chants populaires russes

Brahms : Danses hongroises n°1, 5 et 19

Bartók : Romanian Folk Songs

Enescu : Rhapsodie

Vardianu : Genesis

16h00 – Le Quarante, Auditorium (45’) – 2€

Ateliers Jazz

Alexandre Gosse direction

“Jazz in the pot”

Si l’on sait de source sûre que l’homme naît dans les choux, le jazz, lui, est né dans un creuset. Un “melting pot”comme on lvappelle. C’est dire si la question de l’origine innerve toute son histoire. À la question : “est-on légitime à jouer du jazz si l’on est blanc ? Si l’on n’est pas américain ?” La réponse était et sera toujours : oui. Et si vous voulez en entendre, des oui, attendez-vous à voyager.

18h00 – Le Quarante, Auditorium (45’) – 6€

Valentine Michaud saxophone soprano

Gabriel Michaud percussions

“Oiseaux de paradis”

Couperin : Le Rossignol en amour – Le Rossignol vainqueur

Juillerat : Tombeaux-volières,extraits

Carmichael : Skylark (standard de jazz)

Sévère : Oiseaux de Bali

Hillborg : The Peacock Moment

Piazzolla : Los Parajos Perdidos

The Beatles : Blackbird

Le chant des oiseaux a été à travers les époques une source d’inspiration inépuisable pour les compositeurs. Explorant à travers des oeuvres aussi bien jazz ou pop que classiques une palette de sonorités tour à tour boisées et chatoyantes, scintillantes et voluptueuses, les deux instrumentistes cisèlent un programme où alternent de célèbres airs d’oiseaux et des surprises – oiseaux fantastiques ou exotiques… : tous déploient leurs ailes dans un hymne à la liberté et à la diversité musicale !

19h00 – Théâtre (60’) – 12€

Deborah Nemtanu violon

La Symphonie de Poche

Nicolas Simon direction

Dvorák : Danse slave opus 46 n°8

Bartók : Rhapsodie pour violon et orchestre n°1 Sz 87

Dvorák : Danse slave opus 72 n°2

Porumbescu : Baladâ opus 29

Dvorák : Danse slave opus 46 n°7

Sarasate : Airs bohémiens opus 20

Brahms : Danses hongroises n°4 et 6

Ravel : Tzigane

BILLETTERIE

Ouverture de la billetterie : vendredi 15 décembre 2023 au Théâtre de Laval de 13h30 à 18h.

Puis du mardi au samedi de 13h30 à 18h.

Fermeture de la billetterie du 23 décembre 2023 au 3 janvier 2024 inclus.

Billetterie en ligne à partir du 15 décembre sur letheatre.laval.fr/ma-region-virtuose

Réservations par téléphone à partir du mardi 19 décembre 2023 (les billets sont à régler et retirer dans un délai de 10 jours suivant votre appel, au-delà la réservation peut être annulée).

Le Théâtre de Laval – 34 rue de la Paix 53000 Laval

Tél : 02 43 49 86 30 – letheatre@laval.fr

Règlement : espèces, chèque bancaire (à l’ordre de Régie recettes Le Théâtre de Laval), carte bancaire, e.pass culture sport, Chèque Culture (Up), Chèque Vacances (ANCV).

ACCESSIBILITE

Lieux accessibles aux personnes à mobilité réduite, afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, merci de bien vouloir nous prévenir lors de votre réservation.

La plupart des lieux de spectacle sont équipés d’une boucle magnétique. L’ensemble des concerts est accessible aux personnes non ou malvoyantes.

