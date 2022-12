La Folle Journée en région à Laval Théâtre de Laval, 27 janvier 2023, Laval.

La Folle Journée en région à Laval 27 – 29 janvier 2023 Théâtre de Laval

VENDREDI 27 JANVIER 2023

19h00 – Le Quarante – Auditorium (45’) – 2€

Élèves du Conservatoire de Laval Agglo

“Laissez-vous conter les étoiles”

Œuvres de Hody, Carol, Gabud, Glebov…

Librement inspirées du Petit Prince de Saint-Exupéry, les classes de piano du pôle Laval interpréteront des pièces musicales au fil d’extraits du récit, conté dans un décor proposé par la classe Design de production.

20h30 – Théâtre (45’) – 12€

Marie-Ange Nguci piano

Sinfonia Varsovia

Chopin : Nocturne en do dièse mineur opus posthume

Chopin : Concerto pour piano et orchestre n°2 en fa mineur opus 21

SAMEDI 28 JANVIER 2023

10h30, 14h00 et 15h30 (45’) – Le Quarante – Gratuit sur réservation (tous publics / familles)

La nuit est pleine de mystères. Entre science et art, la Micro-Folie vous invite à venir élucider l’un d’eux : pourquoi fait-il noir au crépuscule ?

11h00 – Théâtre – Salle de la Rotonde (60’) – Entrée libre

Rodolphe Bruneau-Boulmier conférencier

“L’heure vespérale : Nuit et modernité en musique”

11h00 – Le Quarante – Auditorium (45’) – 2€

Élèves du Département bois du Conservatoire de Laval Agglo

“Une nuit dans les bois #1”

Fermez les yeux et laissez-vous portez par la poésie nocturne des bois sous les étoiles…

11h00 – Théâtre (45’) – 2€

Orchestre d’Harmonie des Amis de la Musique de Saint-Berthevin et Orchestre d’Harmonie de Bais

Antoine Candela et Loïc Renault direction

“Rêve en harmonie”

Œuvres de Buckley, Elfman, Hurwitz, Rimski-Korsakov

L’orchestre d’Harmonie des Amis de la Musique de Saint-Berthevin et l’Orchestre d’Harmonie de Bais présentent un programme varié allant du classique au jazz en passant par les musiques de films.

13h30 – Le Quarante – Auditorium (45’) – 2€ / Concert famille

Élèves du Département bois du Conservatoire de Laval Agglo

“Une nuit dans les bois #2”

Fermez les yeux et laissez-vous portez par la poésie nocturne des bois sous les étoiles…

14h00 – Théâtre (45’) – 10€

Ensemble Vocal de Lausanne

Florent Lattuga piano

Pierre-Fabien Roubaty direction

Brahms : Waldesnacht opus 62 n°3

Brahms : Der Gang zum Liebchen opus 31 n°3

Brahms : Sehnsucht opus 49 n°3

Brahms : Nächtens opus 112 n°2

Brahms : O schöne Nacht opus 92 n°1

Schubert : Shicksalslenker D. 763

Schubert : Gebet D. 815

Schumann : Nachtlied opus 108

Schumann : Zigeunerleben opus 29/3

Von Herzogenberg : Nachtlied opus 73 n°1

15h00 – Le Quarante – Auditorium (45’) – 2€

Ensemble Voce Felice

Conservatoire de Laval Agglo

Désirée Pannetier direction

Sandrine Florenty piano

“Ode à la nuit”

Emplie de poésie et de rêves, la nuit, du soir au matin, a inspiré les compositeurs. Une invitation à venir vous laisser porter par les voix de l’ensemble Voce Felice.

15h30 – Théâtre (45’) – 10€ / Concert famille

Élodie Fondacci récitante

Sirba Octet ensemble de musique klezmer

“Le Violon magique”

Dans un lointain royaume règne la nuit, car le jour a disparu sans que nul ne sache l’expliquer. Ainsi depuis qu’il est tout petit, Sacha n’a qu’un rêve : retrouver le soleil. Avec pour seul bagage le violon que lui a confié son grand père, le jeune garçon finit par partir… dans sa quête, saura-t-il faire revenir la lumière ?

Concert donné au profit de l’Institut de Cancérologie de l’Ouest (ICO).

17h00 – Le Quarante – Auditorium (30’) – 2€

Élèves Danse du Conservatoire de Laval Agglo

“Nuit agitée”

La nuit est un moment de rêves, de douceur et de magie mais aussi de frayeurs nocturnes… Les élèves Danse classique et Danse contemporaine de la classe de Pauline Bruno vous proposent un beau voyage au clair de lune.

17h00 – SAINT-BERTHEVIN – Le Reflet (45’) – 6€

Trio Hélios trio avec piano

“Nuit d’ivresses”

Fibich : Poème opus 39, transcription pour trio avec piano

Tchaïkovski : Nocturne opus 19 n°4 pour violoncelle et piano

Boulanger : Nocturne pour violon et piano

Szymanowski : Nocturne opus 28 pour violon et piano

Bloch : Trois Nocturnes pour trio avec piano

Dubois : Nocturne pour violoncelle et piano

Enesco : Sérénade lointaine pour trio avec piano

18h30 – Le Quarante – Auditorium (45’) – 8€

Emmanuelle de Negri soprano

Deborah Cachet soprano

Les Ombres

Couperin : Leçons de ténèbres pour le Mercredi saint

Invitation à la méditation sur la solitude du Christ au seuil de sa Passion, les “leçons de ténèbres” se déroulaient à l’époque baroque suivant un rituel précis commencé dès la nuit tombée. Reprenant à son compte cette belle tradition française, Couperin livre ici l’une de ses œuvres les plus touchantes et les plus intimes, aujourd’hui reconnue comme un sommet de l’art vocal baroque.

20h30 – Le Quarante – Auditorium (45’) – 2€

Orchestre d’Harmonie du Sud de l’Emée

Éric Pinson direction

“Nuits magiques”

Œuvres de Moussorgski, Rimski-Korsakov, Appermont

20h30 – Théâtre (45’) – 10€

Romain Leleu Sextet

“Nuit américaine”

Delerue : Grand Choral (La Nuit américaine)

Rota : Huit et demi

Monk : Round Midnight

Porter : Night and Day

Sarde : La Chanson d’Hélène

Hermann : Psycho, Suite pour cordes, extraits

Mancini : Moon River

Gillespie : Night in Tunisia

Sakamoto : Talons Aiguilles pour cordes

Bernstein : Tonight (Scène du balcon), extrait de West Side Story

DIMANCHE 29 JANVIER 2023

11h00 – Théâtre (45’) – 2€

Orchestre d’Harmonie de Laval

Christophe Turcant direction

“Balades nocturnes”

Les musiciens de l’Orchestre d’Harmonie de Laval vous feront voyager de la nuit jusqu’à l’aube, avec des créations pour orchestre d’harmonie illustrant la tristesse, mais aussi la joie et l’espoir.

14h00 – Théâtre (45’) – 10€

Big Band de l’Université Frédéric Chopin de Varsovie

Piotr Kostrzewa direction

Nestico : Out of the Night

Monk : Round Midnight

Nelson : Stolen Moments

Miller : Moonlight Serenade

Shorter : Children of the Night

Metheny : Every Summer Nights

Gillepsie : A Night in Tunisia

14h00 – Le Quarante – Auditorium (45’) – 2€

Élèves des classes de guitare, flûte et piano du Conservatoire de Laval Agglo

“Nuit dans la forêt”

Œuvre de Brouwer, Richardson-Smith, Tanaka, Vivaldi, Proust, Clarke, Chopin, Glass, Chmielarz

Les élèves du Conservatoire de Laval Agglo proposent un voyage onirique en forêt. À travers des œuvres de répertoire mais également de compositeurs locaux rarement entendues, vous serez plongés dans le clair-obscur de la nuit étoilée. Guitares, flûtes et piano vous accompagneront dans cette balade rêveuse pour un après-midi tout en douceur.

15h30 – Le Quarante – Auditorium (45’) – 8€

Paul Colomb et son ensemble violoncelles et électronique

Amandine Robilliard violoncelle

Frédéric Deville violoncelle

Michèle Pierre violoncelle

Grégoire Korniluk violoncelle

“La note bleue”

Entre lyrisme exacerbé, sonorités mystiques inspirées des musiques indiennes et rythmiques hypnotiques, ce quintette s’attachant à créer des passerelles entre différents styles musicaux pratique un mélange original de production électronique et de musique néo-classique composée et arrangée par le talentueux violoncelliste Paul Colomb.

15h30 – Théâtre (45’) – 6€

Quatuor Modigliani quatuor à cordes

Schubert : Quatuor à cordes n°14 en ré mineur D. 810 “La Jeune fille et la Mort”

C’est la nuit la plus sombre dans laquelle nous plonge le Quatuor “La Jeune fille et la Mort”, œuvre tout entière dominée par l’angoisse de la mort et qui voit la jeune fille chercher désespérément l’issue et la lumière au cœur des ténèbres qui l’enveloppent.

17h15 – Théâtre (45’) – 4€

Abdel Rahman El Bacha piano

Chopin : Trois Nocturnes opus 9

Chopin : Deux Nocturnes opus 32

Chopin : Berceuse en ré bémol majeur opus 57

Chopin : Deux Nocturnes opus 62

18h00 – Le Quarante – Auditorium (45’) – 2€

Orchestres du Conservatoire de Laval Agglo

Éric Pinson direction

Œuvres de Dvorák, Bizet, Chopin, Glass…

Les orchestres du Conservatoire de Laval Agglo proposent de vous guider dans la pénombre des histoires liées à la nuit, aussi bien celles qui font peur, que celles qui parlent d’amour et de mort, ou célèbrent la nouveauté, comme le lever du jour.

19h45 – Théâtre (45’) – 12€

Birane Ba récitant

Paris Mozart Orchestra

Claire Gibault direction

Mendelssohn : Le Songe d’une nuit d’été

BILLETTERIE

Ouverture de la billetterie : samedi 10 décembre 2022 au Théâtre de Laval de 9h à 17h.

Puis du mardi au vendredi de 13h30 à 18h et le samedi de 11h à 17h.

Fermeture de la billetterie du samedi 24 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023 inclus.

Billetterie en ligne à partir du 10 décembre sur lafollejournee.laval.fr

Réservations par téléphone à partir du mardi 13 décembre 2022 (les billets sont à régler et retirer dans un délai de 10 jours suivant votre appel, au-delà la réservation peut être annulée).

Le Théâtre de Laval – 34 rue de la Paix 53000 Laval

Tél : 02 43 49 86 30 – letheatre@laval.fr

Règlement : espèces, carte bancaire, e.pass jeunes, chèque bancaire (à l’ordre de Régie recettes Le Théâtre de Laval).

ACCESSIBILITE

Les salles de concert sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Pour un meilleur accueil, les emplacements pour fauteuils roulants doivent être demandés lors de la réservation.

La plupart des lieux de spectacle sont équipés d’une boucle magnétique. L’ensemble des concerts est accessible aux personnes non ou malvoyantes.



Piotr Kostrzewa © Marta Rybicka