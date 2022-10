Théâtre de l’Autre Scène : le pied de l’Arbre de Noël Sélestat Sélestat Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Sélestat

Théâtre de l’Autre Scène : le pied de l’Arbre de Noël Sélestat, 10 décembre 2022, Sélestat. Théâtre de l’Autre Scène : le pied de l’Arbre de Noël

Places d’Armes & Kubler Sélestat Bas-Rhin

2022-12-10 – 2022-12-10 Sélestat

Bas-Rhin L’univers absurde d’une drôle de famille au moment où les préparatifs de Noël battent leur plein. Tout commence mal : le père rapporte du marché un sapin de Noël sans pied et impossible de le faire tenir droit ! Serait-ce le seul élément bancal de ce réveillon pas ordinaire et de cette famille pour le moins étonnante ? Deux acteurs au plateau interpréteront tour à tour cinq personnages où le comique et le burlesque règnent en maître ! Le sapin de Noël est le héros de cette drôle d’histoire qui réjouira petits et grands. Théâtre de l’Autre Scène avec 2 acteurs qui mettront le sapin de Noël à l’honneur Sélestat

dernière mise à jour : 2022-10-21 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Sélestat Autres Lieu Sélestat Adresse Places d'Armes & Kubler Sélestat Bas-Rhin Ville Sélestat lieuville Sélestat Departement Bas-Rhin

Sélestat Sélestat Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/selestat/

Théâtre de l’Autre Scène : le pied de l’Arbre de Noël Sélestat 2022-12-10 was last modified: by Théâtre de l’Autre Scène : le pied de l’Arbre de Noël Sélestat Sélestat 10 décembre 2022 Bas-Rhin Places d'Armes & Kubler Sélestat Bas-Rhin Sélestat

Sélestat Bas-Rhin